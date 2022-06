Serbia și Kosovo au stabilit marți o foaie de parcurs pentru aplicarea acordurilor energetice convenite între Guvernul de la Belgrad și Guvernul de la Pristina. Menționăm faptul că dialogul respectiv a avut loc la Bruxelles și a fost mediat de către Uniunea Europeană, care a reușit să îmbunătățească relațiile bilaterale dintre cele două state.

„Este vorba despre un pas mare şi important în dialogul facilitat de UE, care va oferi rezultate concrete pentru toţi cetăţenii. Sperăm să lucrăm în continuare asupra paşilor următori”, a scris Josep Borell, șeful diplomației europene, pe contul său de Twitter.

Spoke to @avucic and @albinkurti to congratulate them on reaching an agreement on the energy roadmap today.

This is a big & important step forward in the EU-facilitated Dialogue and will deliver concrete results for all citizens. We look forward to continue working on next steps https://t.co/5r2jS0SX8n

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 21, 2022