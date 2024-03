Suedia și-a oficializat aderarea la NATO joi, 7 februarie 2024, devenind astfel al doilea membru nou al alianței militare de la izbucnirea războiului din Ucraina.

A devenit, totodată, al 32-lea stat aliat cu drepturi depline al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Sweden is now a NATO member. Thank you all Allies for welcoming us as the 32nd member. We will strive for unity, solidarity and burden-sharing, and will fully adhere to the Washington Treaty values: freedom, democracy, individual liberty and the rule of law. Stronger together.

— SwedishPM (@SwedishPM) March 7, 2024