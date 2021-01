Suedia se va ocupa de pacea şi stabilitatea în Europa. Această țară preia vineri, la începutul noului an, preşedinţia rotativă a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), informează dpa. Astfel, ţara scandinavă va asigura timp un an conducerea organizaţiei, preluând ştafeta de la Albania.

OSCE, care are sediul la Viena, este o organizaţia cu 57 de state membre provenind din Europa, America de Nord şi Asia. Scopul său principal este acela de a promova pacea şi stabilitatea în Europa.

Pentru realizarea acestuia, OSCE desfăşoară o serie largă de activităţi ce includ observarea alegerilor, promovarea libertăţii presei, protejarea minorităţilor, combaterea terorismului şi a traficului cu fiinţe umane.

PSD a cerut implicarea OSCE

Trebuie amintit că imediat după alegerile locale, președintele PSD a apreciat că, în contextul în care s-au desfășurat alegerile locale din România în acest an este pusă în pericol democrația în țara noastră și din această cauză a venit și decizia social democraților de a sesiza printr-o adresă organismele internaționale. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că a sesizat OSCE şi Comisia Europeană pe marginea alegerilor din România, „pentru că lucrurile depăşesc anumite limite”. „Am încredere în justiţia din România, am făcut adresele, am trimis în seara asta şi la OSCE şi la Comisia Europeană, pentru că lucrurile depăşesc anumite limite şi este normal să ne adresăm Europei, să ştie ce se întâmplă în România”, a declarat Ciolacu, la Antena 3.

În privinţa unei decizii referitoare la alegerile de la Bucureşti, el spune că decizia aparţine Gabrielei Firea.

„Cred că cel mai îndreptăţit nu este partidul, este candidatul să decidă cum va acţiona în continuare. Partidul este normal să-şi susţină candidaţii, mai ales când există o asemenea suspiciune, dar decizia trebuie să fie a doamnei Gabriela Firea. Este candidatul partidului asumat şi este normal că doamna Firea are o mare frustrare când vede că i s-au adus zeci de procese modificate. Nu s-a întâmplat vreodată în vreo alegere aşa ceva”, a spus Ciolacu.