Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi seara că a sesizat OSCE şi Comisia Europeană pe marginea alegerilor din România, „pentru că lucrurile depăşesc anumite limite”.

„Am încredere în justiţia din România, am făcut adresele, am trimis în seara asta şi la OSCE şi la Comisia Europeană, pentru că lucrurile depăşesc anumite limite şi este normal să ne adresăm Europei, să ştie ce se întâmplă în România”, a declarat Ciolacu, la Antena 3.

În privinţa unei decizii referitoare la alegerile de la Bucureşti, el spune că decizia aparţine Gabrielei Firea.

„Cred că cel mai îndreptăţit nu este partidul, este candidatul să decidă cum va acţiona în continuare. Partidul este normal să-şi susţină candidaţii, mai ales când există o asemenea suspiciune, dar decizia trebuie să fie a doamnei Gabriela Firea. Este candidatul partidului asumat şi este normal că doamna Firea are o mare frustrare când vede că i s-au adus zeci de procese modificate. Nu s-a întâmplat vreodată în vreo alegere aşa ceva”, a spus Ciolacu.

Ciolacu: Suspiciuni nu sunt numai în Capitală

El a adăugat că există totodată o mare suspiciune la Călăraşi, dar şi la Moldova Nouă, unde alegerile au fost anulate, chiar dacă cel care a câştigat, din partea PSD, avea acest drept din partea instanţei.

„Mai e o mare suspiciune la Călăraşi, unde a câştigat PSD şi la Consiliul Judeţean şi la Primăria de municipiu. Au hotărât renumărarea voturilor. La Sectorul 5, unde n-a câştigat PSD-ul, dar a pierdut PNL-ul, s-a aprobat renumărarea voturilor. La Moldova Nouă, în Caraş Severin, de unde este domnul Vela, s-au anulat nişte alegeri, un primar ales, că nu avea dreptul să candideze, cu toate că avea o decizie a instanţei că avea dreptul să candideze. Despre ce vorbim? Am început să împărţim democraţia? Am înţeles că Klaus Iohannis, preşedintele Romaniei, are o problemă cu PSD-ul şi cu opoziţia, dar ce facem noi? Ce vrem noi de la ţara asta? Unde vrem să ne ducem cu democraţia? (…) Nu se poate singurul caz de anulare a unui primar ales să fie în judeţul domnului Vela şi tu, prim-ministru, să ieşi să spui că a fost o organizare perfectă, cu tot circul care este în Bucureşti”, a detaliat liderul PSD.

Potrivit acestuia, „dubla măsură în acest moment este evidentă”.

„La ce suspiciuni sunt la Sectorul 1, n-am auzit de mari suspiciuni la Sectorul 5. La Sectorul 5 neapărat trebuie renumărate voturile, la Sectorul 1 nu. Am COVID astăzi, dar staţi că nu mai am COVID, m-am întors la treabă, că în seara asta trebuie să decidă cine este şi dacă se renumără. E mult prea cusută cu aţă albă. (…) Justiţia este cea îndreptăţită să facă lumină în acest moment. (…) Vom recurge la toate pârghiile, vom angaja cei mai buni avocaţi să ne reprezinte”, a susţinut Ciolacu.

Ciolacu: Vom face plângere și la Parchetul General

De asemenea, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat tot azi că va depune plângere la Parchetul General, cu referire în special la situaţia de la Sectorul 1, apreciind că „sunt zeci de încălcări” ale legislaţiei electorale.

„Oricum, e curios. Unde a câştigat PNL, se acceptă renumărarea, unde depune PSD solicitare, nu se acceptă. E destul de curios. Dar ştim ca azi noapte n-au dat nicio Ordonanţă să desfiinţeze instanţele de judecată. Sunt zeci de încălcări. Am şi spus: aceste decizii au fost luate de preşedinte. Cum se poate ca într-o cameră să fie observatori numai de la un partid politic şi candidatul unui partid politic şi preşedintele Biroului Electoral şi să nu fie niciun reprezentant? Şi ce au făcut acolo? Să ne explice. Am înţeles că a fost o renumărare, să ne arate procesul verbal de renumărare semnat de toţi membrii Biroului Electoral”, a declarat Ciolacu la sediul PSD.

Întrebat dacă, procedural, se va îndrepta către un Parchet, cu o plângere, Ciolacu a spus: „Categoric că vom face plângere la Parchetul General”.

„Am văzut că doamna candidat al USR are o singura problemă – de ce a existat acea cameră, în toată clădirea au fost camere şi preşedintele BEC a dispus acoperirea lor”, a adăugat liderul PSD.

El a menţionat că are o întâlnire cu reprezentanţi ai conducerii PSD şi cu avocaţii, în care se vor lua o serie de decizii.