În ediția specială de Crăciun, prezentatorul TV Adrian Ursu a povestit o întâmplare amuzantă a lui Alexandru Arşinel. Conform spuselor sale, actorul a intervenit în timpul unei dezbateri despre Traian Băsescu pentru a spune un banc.

„Aveam emisiune în direct, foarte importantă. Eram eu cu Mihai (n.r. Mihai Gâdea) şi prezentam acolo să facem petiţie, să trimitem în America, şi sună telefonul meu. Mă uit, Alexandru Arşinel. Zic: maestrul nu ştie că suntem în direct. Şi continuăm noi cu emisiunea şi sună din nou Alexandru Arşinel. Îi arăt lui Mihai şi îi răspund, poate este ceva.

– Bună seara, maestre. Noi suntem în direct, în emisiune.

– Da, da, ştiu că mă uit la voi şi vreau să vă spun ceva foarte tare.

– Da, maestre, să vă dau pe speaker.

– Îl sună Hipo pe Croco:

– Ce faci Croco?

– Uite, stau pe aici.

– Auzi, pe tine te-a sunat unul Noe?

– Nu!

– Hm, nasol!

Şi noi am continuat să vorbim despre Băsescu”, a povestit Adrian Ursu.

Alexandru Arșinel nu a dus lipsă niciodată de umor sau veselie, motiv pentru care acesta este nerăbdător să urce din nou pe scena teatrului, după ce a suferit o a doua operație pe cord deschis. Acesta a declarat că „medicii au făcut magie”.

„Nu mă simt foarte bine. O operație la inimă nu este o bagatelă”

Întrebat de jurnaliști cum se simte după intervenția chirurgicală, marele actor a spus că nu este foarte bine, dar medicii i-au promis că în câteva săptămâni se va pune pe picioare.

„Nu foarte bine. O operaţie la inimă nu este o bagatelă, dar am promisiunea lor (n.r medicilor) şi a lui Dumnezeu că în câteva săptămâni voi fi bine. (…) Am avut multe momente mai dificile în viaţă, dar am avut pe cineva lângă mine care m-a ajutat.”, spune acesta.

Actorul este nerăbdător să urce din nou pe scenă

Chiar dacă momentan nu este în formă, actorul spune că încearcă tot ce poate pentru a reveni cât mai curând pe scenă și pentru a se întâlni cu publicul.

„Încerc toate formele pentru a reveni pe scenă şi a mă întâlni cu publicul. Am o stare de liniște pentru că în urma unei activități ale mele rămân personalități artistice, în primul rând, de primă mână şi oameni gospodari care ne seamănă nou celor din nordul Moldovei”, a spus acesta pentru Antena3.