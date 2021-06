Dalgleish și Sorensen au descoperit “amprente unice” în virus, despre care spun că ar fi putut apărea doar în urma manipulării în laborator.

Noi descoperiri despre COVID-19

Potrivit Daily Mail, care a prezentat concluziile studiului, virusul a fost creat de oamenii de știință chinezi care lucrau la un proiect în laboratorul din Wuhan. Cercetarea susține că oamenii de știință au luat o „coloană vertebrală” a coronavirusului natural, găsit la liliecii din peșteră și au îmbinat pe el un „nou spike”, transformându-l în Covid-19.

Studiul susține că a găsit „amprente unice” în probele Covid-19, care ar fi putut apărea doar din cauza manipulării într-un laborator.

O altă concluzie a studiului este că s-a încercat „distrugerea deliberată, disimularea sau contaminarea datelor” în laboratoarele chineze. De asemenea, se amintește că s-a dorit reducerea la tăcere și eliminarea oamenilor de știință din China care au vorbit despre aceste activități”.

Lucrarea de 22 de pagini a fost publicată în revista In the Quarterly Review of Biophysics Discovery. Proiectele Gain on Function ale laboratorului din Wuhan implică modificarea virușilor naturali pentru a-i face mai infecțioși. Aceste proiecte au fost scoase în afara legii în Statele Unite.

CUm se leagă COVID-19 de oameni?

Sorensen a spus că patru aminoacizi de pe spike au avut o sarcină pozitivă, ceea ce face ca virusul să se lege puternic de părțile încărcate negativ ale unui om, făcând ca virusul să devină mai infecțios.

„Legile fizicii spun că nu poți avea patru aminoacizi încărcați pozitiv la rând. Singurul mod în care puteți obține este dacă îl fabrici artificial”, a declarat Dalgleish pentru DailyMail.com.

„Implicația reconstrucției noastre istorice, afirmăm acum dincolo de orice îndoială, a virusului himeric manipulat în mod intenționat, SARS-CoV-2, face obligatoriu să reconsiderăm dacă experimente de tipul Gain on Function, mai sunt necesare, mai ales din punct de vedere moral”, au scris cei doi experți.

Studiul susține că oamenii de știință chinezi au creat așa numita „inginerie-inversă” a virusului pentru a face să pară că a evoluat natural.

„Credem că au fost creați viruși retro-proiectați. Au schimbat virusul, apoi au încercat să dovedească că a existat la lilieci, într-o secvență, în urmă cu ani ”, a declarat Dalgleish pentru DailyMail.com.

„Am văzut scăpări din laborator și știm că se întâmplă. Știm, de asemenea, din rapoartele pe care le-am văzut, că coronavirusul este creat în laboratoarele de biosecuritate de Nivel 2 sau 3. Dacă ei lucrează la programul Gain on Function în astfel de laboratoare, la ce vă așteptați?”, declară Dalgleish.

Președintele Joe Biden a cerut răspunsuri clare privind originea Covid-19, menționînd că agențiile de informații americane analizează inclusiv posibilitatea unui accident de laborator în China.

Biden a cerut echipei sale să spună dacă noul coronavirus „a apărut din contactul uman cu un animal infectat sau dintr-un accident de laborator”.

Oficialii americani din domeniul sănătății au fost, de asemenea, criticați pentru că ar fi finanțat experimentele controversate ale chinezilor la laboratorul Wuhan.