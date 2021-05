În ultimul an a crescut nevoia de conectare și informare, conform studiului New Media Adoption, realizat de agenția de media Spark Foundry, membră Publicis Groupe România. Românii au folosit mediul online într-o mai mare măsură în ultimele 12 luni comparativ cu anii anteriori: au fost mai prezenți pe platforme (54%) și rețelele sociale (50%) și au făcut mai multe plăți (56%) și cumpărături online (52%). Izolarea și evenimentele fără precedent i-au determinat, în același timp, să citească mai frecvent știri (45%) și să se uite mai des la filme și seriale (43%). Noul studiu face parte din Focus On: New Media Usage, o serie de rapoarte trimestriale care vor urmări evoluția comportamentelor de consum media, bazate pe studii cantitative.

„Explozia de utilizatori ai rețelelor de socializare nu mai surprinde pe nimeni. Nici măcar timpul alocat activităților online nu mai constituie o noutate. Am găsit însă semnele de maturitate a utilizatorului de internet, din toate categoriile socio-demografice, interesul de a «descoperi» internetul complex și beneficiile lui. Ne-a atras atenția modul de raportare la comunicarea comercială în acest nou univers. Și acceptarea ei ca ceva firesc în rutina cotidiană, fie că vorbim de e-comm sau comunicare de brand. Privind pozitiv perioada care a trecut, cred că există măcar un beneficiu al acestei pandemii: saltul mental pe care românii l-au făcut în acceptarea internetului ca o componentă esențială în existența lor”, a explicat Valeriu Galani, Managing Director Spark Foundry.

Motivele pentru care românii folosesc social media

În contextul pandemiei, utilizatorii de internet din mediul urban au accesat social media pentru a păstra legătura cu cei dragi, motiv invocat în special de persoanele mature, cu vârsta peste 55 de ani (71%). Tot persoanele mature folosesc social media într-o mare măsură pentru a fi la curent cu noutățile din viața membrilor familiei, a prietenilor și a colegilor (65%).

În schimb, tinerii (18-34 de ani) folosesc social media mai ales pentru a-și umple timpul liber (67%), urmărind mai multe tipuri de conținut, branduri și influenceri, fiind la curent cu ultimele tendințe și postând la rândul lor.

Cele mai accesate platforme social media

Facebook continuă să fie cea mai populară platformă social media, folosită de toate grupele de vârstă, cu o acoperire de 91%, și mai ales de către persoanele de peste 55 de ani (95%). Tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani sunt mai atrași de platforme precum Instagram, TikTok și Snapchat, în timp ce persoanele de peste 55 de ani preferă să acceseze platforme sociale folosite în scop profesional, precum LinkedIn și Twitter.

Totodată, Clubhouse nu se bucură încă de popularitatea din piețele occidentale, în România fiind preferat de tinerii cu vârste cuprinse între 35 și 44 ani.

Conținutul online preferat

Imaginile sunt cel mai popular tip de conținut din social media pentru toate segmentele de vârstă, cu o acoperire de 67%. În timp ce tinerii (18-24 ani) preferă videoclipuri (65%), stories pe Instagram (59%), imagini 360 grade (31%) și GIF-uri (26%), persoanele cu vârste cuprinse între 25-44 ani sunt mai atrase de postările brandurilor lor preferate (36%) și de live streaming (21%).

În același timp, articolele (63%) și conținutul audio (29%) sunt mai apreciate de persoanele de peste 55 de ani.

Activități pe Instagram

Tinerii (18-34 de ani) postează, participă la concursuri și urmăresc influenceri pe Instagram. În paralel, persoanele mature au un comportament mai pasiv și folosesc platforma pentru a-și urmări prietenii, pentru a reacționa la postări sau pentru a intra pe reclame sponsorizate.

TikTok, tot mai popular

6 din 10 utilizatori de internet din mediul urban au văzut recent campanii derulate de influenceri sau branduri pe TikTok, majoritatea legate de frumusețe și modă (59%), muzică (56%), educație (53%) sau gastronomie (50%). Platforma rămâne populară în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 ani (47%) și 25 și 34 ani (37%).

Imaginile și video-urile 360 grade, o experiență diferită

Românii consideră imaginile și videoclipurile 360 de grade o experiență captivantă și dinamică. Tinerii sunt mai familiari cu acest tip de conținut, la care răspund mai bine decât la postările simple, aproape 90% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani declarând că acordă mai multă atenție imaginilor și videoclipurilor 360 de grade.

Conținutul audio, mai puțin popular

Platformele care au exclusiv conținut audio nu sunt încă foarte populare printre români. Cei familiarizați cu acest tip de platforme le accesează pentru a se conecta cu alte persoane și a se informa, într-un mod privat și confortabil (80%).

Live streaming pentru divertisment

Doar 17% dintre utilizatorii de internet din mediul urban urmăresc live streaming pe rețelele de socializare. Majoritatea acestora le folosesc pentru divertisment (muzică, concerte) dar și în scopuri profesionale: videoconferințe, cursuri de dezvoltare personală și profesională. Cele mai folosite platforme pentru live streaming sunt Youtube (86%), Facebook (77%) și Instagram (67%).

E-commerce prin social media

Funcția de etichetare folosită de branduri pentru comerțul electronic este apreciată de utilizatorii români de internet, fiind considerată utilă pentru că reduce timpul de căutare a produsului (72%) și oferă toate detaliile despre preț, fără a fi nevoie de a accesa site-ul web (80%). Cu toate acestea, doar 35% dintre ei cumpără produsele promovate în acest fel, atunci când le întâmpină etichetate.

Gaming

Majoritatea celor care au întreprins activități de gaming în ultimele 12 luni sunt tineri. În timp ce segmentul de vârstă 18-24 ani se joacă online cu prietenii (55%), persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani preferă să descarce jocuri pe smartphone sau să acceseze jocuri pe rețelele de socializare (64%).

Persoanele cu vârste cuprinse între 45-55 de ani caută jocuri video gratuite (50%), iar cele între 35 și 44 de ani sunt mai atente la designul jocului (41%) și la măsura în care poate fi personalizat (31%).

Recomandările din partea cunoscuților, popularitatea jocului și firul narativ sunt principalele motive pentru care persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani încearcă un joc video.

Comunități online

Tinerii (18-24 de ani) se alătură comunităților brandurilor din curiozitate (69%), în timp ce persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 ani (69%) și cele peste 55 de ani (68%) se alătură pentru a găsi persoane cu aceleași interese.

Segmentul de vârstă 25-34 de ani este cel mai activ în comunitățile online ale brandurilor: reacționează la postări, caută persoane cu aceleași interese și participă la concursuri și evenimente. În schimb, conexiunile și prieteniile sunt legate în comunități de către persoanele cu vârste cuprinse între 45 și 55 de ani.

Consumul media alături de familie

61% dintre respondenții studiului se uită la TV alături de familie, iar 38% dintre ei au mărturisit că în ultimul an au urmărit programe TV sau online alături de familie într-o măsură mai mare comparativ cu alți ani.

De altfel, TV-ul rămâne sursa de informare principală pentru români, 38% declarând că preferă să se uite la știri decât să citească informațiile online, în timp ce 25% preferă să își ia informațiile din mediul online.