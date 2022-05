Studiu: Sârbii și ungurii susțin războiul lui Putin. O analiză comparativă cu alte țări

De atunci au trecut aproape trei luni de zile și războiul încă este în desfășurare, majoritatea orașelor și satelor ucrainene fiind devastate de atacurile trupelor rusești. În urma acestor evenimente se înregistrează pierderi uriașe de ambele părți, atât umane, cât și materiale.

În precedentul studiu, „Despre războiul din Ucraina”, a fost analizată percepția cetățenilor din România asupra războiului din țara vecină. Pentru o imagine de ansamblu cât mai cuprinzătoare a situației, am decis să investigăm un eșantion similar în câteva din țările est-europene, dar și vecine Ucrainei. Așadar, am discutat cu cetățeni din România, Polonia, Ungaria și Slovacia (toate aceste state sunt membre ale NATO și ale Uniunii Europene), din Serbia (stat care nu este membru NATO și UE, apropiată Rusiei) și nu în ultimul rând cu tineri din Republica Moldova (nu a fost posibil să atingem un eșantion urban similar cu celelalte state din cauza ratei de urbanizare de sub 50%).

Părerile locuitorilor din mediul urban diferă destul de mult de la țară la țară, în funcție de interesele sau istoricul fiecăreia. În cazul anumitor state se observă apropierea (sau depărtarea) evidentă față de statele participante în acest război.

Polonezii nu au o părere negativă despre ruși

Cetățenii din Polonia sunt cei a căror părere despre ruși este de departe una negativă. Totodată, polonezii cred că viitorul Europei o să fie influențat decisiv de război și sunt de părere că Ucraina o să reușească să învingă în această luptă. Poporul polonez este cel care găzduiește cei mai mulți refugiați ucraineni și apropierea lor față de țara vecină este una evidentă, așa cum este și depărtarea de Rusia, contextul istoric fiind un factor decisiv în acest caz.

Opinii asemănătoare cu ale polonezilor le au și cetățenii din țara noastră, dar și cei din Slovacia, însă la o scară mai mică. De asemenea, iese în evidență reticența cetățenilor slovaci în vederea integrării Ucrainei în organismele internaționale.

Apropierea de Rusia se observă în rândul cetățenilor maghiari care acordă șanse mici Ucrainei de a rezista ofensivei trupelor rusești și, de asemenea, nu cred în importanța războiului asupra viitorului european și se opun aderării la NATO și UE a Ucrainei.

Sârbii nu sunt admiratori ai lui Zelenski

De partea cealaltă, se află sârbii ale căror păreri sunt favorabile Rusiei, aceștia nefiind admiratori ai președintelui Zelenski sau ai liderilor occidentali. De asemenea, se opun sancțiunilor asupra Rusiei și nu sunt de acord cu ajutorul militar oferit ucrainenilor. Este cumva de la sine înțeles că sârbii se opun masiv ideii ca Ucraina să fie admisă în regim de urgență în UE și NATO – foarte probabil nu doar pentru că sunt rusofili, ci și pentru că Serbia însăși nu a fost încă primită în nici una dintre aceste organizații.

Tineretul din Republica Moldova se situează în mare parte pe aceeași linie cu românii și polonezii, dar cu câteva diferențe. Ei susțin în măsură mult mai mică sancțiunile împotriva Rusiei și sunt mai optimiști în ce privește diplomația și șansele de succes ale negocierilor de pace.

Indiferent de apropierea geografică de zona de conflict, precum și de părerea despre război și părțile combatante, există câteva puncte comune: sunt foarte puțini oameni care sunt împotriva găzduirii refugiaților în propria lor țară, așa că speranța în umanitate nu este complet pierdută. Practic, toată lumea simte că războiul va afecta și țara sa, indiferent care ar fi aceasta, fie din punct de vedere economic, politic sau social.

Marea majoritate a oamenilor sunt afectați emoțional de războiul din Ucraina. În fiecare din țările investigate, sunt destui cei care cred că războiul s-ar putea răspândi în alte țări și chiar să evolueze în ceva mult mai rău – chiar și în Serbia, deși mici, cifrele nu sunt de neglijat.