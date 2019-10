Ieșire violentă a unui apropiat al premierului Viorica Dăncilă. Este vorba despre Liviu Alexa, cel care este și patron de televiziune. Acesta a fost numit în fruntea organizației PSD Cluj Napoca chiar de către premier. I-a luat locul lui Horia Nasra care a fost îndepărtat după rezultatele proaste ale social democraților la europarlamentare.

Liviu Alexa s-a enervat după scrisoarea de protest transmisă premierului Viorica Dăncilă și conducerii PSD de Asociația Profesioniștilor de Presă – Cluj. Astfel, s-a lansat într-un atac virulent la adresa semnatarilor pe care i-a numit boschetari de presă, analfabeți, iar despre doi dintre ei a spus că sunt nu sunt în stare să facă copii.

Asociația Profesioniștilor de Presă – Cluj a a lansat o scrisoare de protest față de comportamentul și limbajul extrem de vulgar pe care noul președinte interimar al PSD Cluj l-a folosit constant în spațiul public la adresa altor jurnaliști clujeni.

Răspunsul lui Liviu Alexa a venit prin intermediul unui live pe o rețea de socializare, în timp ce era la volan. „De dimineață marea asociație a papagalior de presă din Cluj, compusă din boschetari, degeaba vă supărați, sunt niște boschetari de presă, Lungu le zice așa, au trimis doamnei Viorica Dăncilă o scrisoare deschisă, văleu, despre nesimțitul de Alexa care vorbește ca un măgar și-i jignește pe jurnaliști. Băi, nene, care jurnaliști? Eu sunt jurnalist. Probabil dna Dăncilă a aruncat-o la gunoi, eu am fost curios să o citesc să văd la ce se referă și dați-mi voie să vă spun că după ce am lecturat-o și am corectat-o cu pixul roșu, cum m-a învățat pe mine doamna Stele Todea, profesoara mea de franceză, să corectez greșelile analfabeților, am vrut să mă sinucid. Am vrut să mă mă sinucid pentru că mi-am dat seama că oamenii ăștia atât de realizați pur și simplu mă detestă. Numai că m-am gândit că am o carieră în spate, am un copil în brațe ceea ce de exemplu Fernoagă sau Șoica nu au. Tare triști sunteți, bă, nici un copil nu sunteți în stare să faceți”, a spus Liviu Alexa.

Te-ar putea interesa și: