Stocul de gaze naturale aflat în depozitele operate de Depogaz în prezent este cu 780 de milioane Sm3 mai mare decât anul trecut, anunță compania.

România nu are nicio problemă în asigurarea cu gaze naturale pentru sezonul rece, cantitatea de gaze naturale aflată în depozitele de înmagazinare subterană fiind de 1.880.000.000 Sm3, conform raportelor Depogaz.

Gradul total de umplere al depozitelor de gaze naturale este de 61,5% în ultima lună de iarnă din acest sezon rece.

Funcționarea serviciului de extracție gaze naturale din depozite se desfășoară în bune condiții pentru asigurarea parametrilor funcționali ai SNT, Line-Pack-ul zilei fiind de 79,102 milioane Sm3, conform datelor publicate de operatorul de transport SNTGN Transgaz.

România are cea mai rapidă rată de golire a depozitelor de gaze înmagazinate din UE

Ultimele date privind cantitatea de gaze pe care România o deține în depozite arată că aceasta este mai mică decât media europeană, dar acest lucru nu este un motiv de îngrijorare. Datele mai arată că producția zilnică asigurau consumul intern și permiteau chiar exportul a circa 2,2 milioane mc/zi.

Depozitele de gaze naturale din România deţin o cantitate mai mică decât media europeană (de 74,8%), însă nu ar trebui să ridice îngrijorări la nivelul consumatorului de gaz, susţin reprezentanţii Asociaţiei Energia Inteligentă.

În aceste condiţii, „scăderea temperaturii prognozate probabil va aduce o creştere a consumului din România, până la un nivel maxim de circa 53 milioane mc/zi care poate să fie satisfăcut în condiţii normale”, precizează sursa citată.

„În zilele următoare se anunţă o scădere a temperaturii aerului, aspect care va determina o creştere a consumului de gaze în România. Chiar dacă s-au extras importante cantităţi de gaze din depozite în ultimele 3 luni, nivelul temperaturilor prognozate nu ar trebui să ridice îngrijorări la nivelul consumatorului de gaz. România are cea mai rapidă rată de golire a depozitelor de înmagazinare din UE în această iarnă (Ungaria are o viteză mai mare de golire a depozitelor comerciale, dar Ungaria este singura ţară din UE care are un depozit de înmagazinare strategic din care nu se extrag gaze de cât în condiţii excepţionale).

În Europa multe ţări au considerat că perioada caldă din această iarnă şi preţurile mici ale gazelor de pe bursele de profil reprezintă o oportunitate de a înmagazina gaze naturale pentru a se pregăti pentru iarna următoare. În România furnizorii s-au grăbit să extragă gazele din depozit care au preţ ridicat şi care dacă sunt lăsate încă un ciclu de înmagazinare aduc costuri suplimentare şi preţuri mai mari la gazele vândute”, se menţionează în comunicatul Asociaţiei Energia Inteligentă.