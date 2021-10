Imagine rară postată în mediul online cu fiul cel mic al lui Ştefan Bănică Jr.!

Ştefan Bănică Jr. şi Lavinia Pîrva preferă să nu-l expună pe cel mic în mediul online

Soţia celebrului cântăreţ, Lavinia Pîrva, este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viaţa ei personală şi îşi expune extrem de rar familia în mediul online.

Recent, ea a rupt această tradiţie şi a postat, pe contul său de Instagram, o imagine în care apare alături de fiul său, alături de un mesaj adresat tuturor mămicilor din România.

Ea spune că, de când a devenit mamă, a cunoscut, pentru prima oară, iubirea necondiţionată: “Acea iubire care scoate supranaturalul din mine, mă face să descopăr zilnic abilităţi pe care nici măcar nu am banuit că le am.”

“Mămicile sunt cele mai creative fiinţe de pe pământ”

“Stiti voi, dragi mamici, cum e cand te duci la o nunta! Cea mai importanta este mireasa, apoi nimeni, apoi vin restu’ ! Mire, nasi, parinti, etc.

Ei bine, asa si in viata mea de mamica! Am intalnit pentru prima data iubirea necondiționată! Acea iubire lipsita de ego, iubirea in cea mai pură varianta care nu poate fi confundata cu iubirea fata de partener, parinti si alti oameni extrem de importanti din viata mea!

Aici ma refer la acea iubire care scoate supranaturalul din mine, ma face sa descopar zilnic abilitati pe care nici macar nu am banuit ca le am!

Am stiut dintotdeauna ca mamicile sunt cele mai creative fiinte de pe pamant, cum fac ele o mancare din orice, cum gasesc solutii imediate, cum actioneaza instinctiv inainte ca pericolul sa apara, insa, ce nu am stiut este faptul ca un omulet atat de mic poate sa schimbe o lume intreaga in ochii mei! Nimic din ce era nu mai este la fel, toate astea datorita lui!”, este mesajul integral postat la Lavinia Pîrva pe contul său de socializare.

Alexandru s-a născut pe 16 mai 2019. Ștefan Bănică Jr. mai are un băiat, Radu Ștefan (19 ani), din relația cu Camelia Constantinescu, și o fetiță, Violeta (13 ani), din căsătoria cu Andreea Marin.