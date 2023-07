Ștefan Bănică Jr o susține pe fiica sa

Ștefan Bănică Jr și-a deschis sufletul, în cadrul podcast-ului MagicLife. Artistul a vorbit despre fiica sa, Violeta, în vârstă de 15 ani.

El a declarat că fata pe care o are din căsnicia cu Andreea Marin își dorește o carieră în avocatură. Ștefan Bănică subliniază că fiica sa are planuri ambițioase, iar pe lângă cariera în Drept, are și o latură artistică, dorindu-și să fie și actriță.

„Violeta merge într-o direcție extrem de ambițioasă. Vrea o facultate extrem de prestigioasă, în afară. Probabil că se va îndrepta spre avocatură. Mi-a spus „Tati, vreau să mă fac și actriță” și i-am spus, tati, aici nu e cu vrei să te faci. Eu cred că dacă e să fie, va fi. Nu e că vreau sau nu vreau, ori vrei, si atunci nu mai asculti de nimeni.

Eu nu te incurajez în nicio direcție, te incurajez indiferent ce vrei să faci. Că vrei să te faci gunoier șef, că vrei să te faci astronaut, că vrei să te faci doctor, eu oricum cred în capacitatea ta de a fi orice. Eu cred în tine!

Îmi transmiti senzația că poti să faci orice din ce îți alegi. Eu voi fi acolo”, a spus Ștefan Bănică Jr in podcastul MagicLife.

Relația tată-fiică

Andreea Marin și Ștefan Bănică s-au despărțit după șase ani de căsnicie. Într-un interviu, prezentatoarea a dezvăluit ce relație are fiica sa, Violeta, cu tatăl ei. Vedeta a mărturisit că Violeta se înțelege foarte bine cu ambii părinti.

„Nu pot face o comparație în acest sens. Violeta are și mamă, și tată, o iubim, avem grijă de ea, o protejăm, avem și pretenții de la ea, cum e firesc. O iubim necondiționat. Avem și secretele noastre, ca între fete, bineînțeles”, a declarat Andreea Marin.

În prezent, Ștefan Bănică este căsătorit cu Lavinia Pârva. Cei doi au un băiețel, Alexandru, în vârstă de patru ani. Artista are o relația apropiată cu cei doi copii ai soțului ei, din căsniciile anterioare. De multe ori, Lavinia Pârva a fost surprinsă în compania Violetei și a lui Radu Ștefan.