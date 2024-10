ANAF a început să trimită scrisori către românii care au depășit limitele stabilite pentru contribuțiile sociale, însă aceste notificări nu conțin detalii despre sumele exacte pe care trebuie să le achite. Această situație a generat confuzie și îngrijorare printre cei afectați, care nu știu cu precizie câte fonduri au de plătit către stat.

Contribuabilii care au depășit plafoanele stabilite pentru contribuții sociale au obligația de a achita sumele corespunzătoare la ANAF.

Cu toate acestea, mulți dintre români nu sunt conștienți de valoarea exactă a datoriilor lor, chiar și după primirea notificărilor de plată.

Aceasta este o problemă semnificativă, deoarece lipsa de informații clare poate duce la neplăceri financiare și la acumularea de penalități.

Pentru a verifica sumele datorate statului, românii trebuie să își efectueze singuri calculele. Primul pas în acest proces este accesarea informațiilor personale referitoare la contribuțiile sociale. Este important să verificați dacă ați plătit impozitul, precum și contribuțiile la asigurările sociale (CAS) și la sănătate (CASS), întrucât omisiunea acestor plăți poate avea consecințe legale și financiare.

Dacă ați realizat că nu ați efectuat plățile necesare, va fi necesar să depuneți Declarațiile unice (Formular 212) pentru anii în care nu ați achitat contribuțiile.

Acest formular este esențial pentru regularizarea situației fiscale și pentru a evita eventuale penalizări suplimentare.

Este recomandat să consultați un specialist în domeniul fiscal sau să contactați direct ANAF pentru a obține informații suplimentare și asistență în completarea documentelor necesare.

„Dacă nu are o idee care e venitul exact, are o posibilitate de a identifica suma mergând în SPV și solicitând o adeverință de venit, dacă este vorba despre venituri cu reținere la sursă, cum sunt dividende, dobânzi etc.

Dacă vorbim de activități independente, să se uite în registrele-jurnal, în evidența contabilă, să vadă exact care au fost veniturile obținute, pentru că în această situație, dacă s-au desfășurat activități independente, e foarte posibil ca ANAF, dacă nu s-a depus nici măcar declarație estimativă pentru anul respectiv, să nu aibă informații cu privire la acele venituri și, ca atare, să nu poată emite o notificare apropo de impozit sau de contribuțiile sociale se datoreaza”, a explicat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali, potrivit Hotnews.