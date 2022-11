Suma totală pe care Guvernul României o va încasa la bugetul de stat din acordarea licenţelor pentru frecvenţele 5G este de 432,6 milioane de euro. Anunțul a fost făcut, marţi, 15 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă, de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Vlad Stoica.

Orange Romania, RCS&RDS şi Vodafone România au câștigat licitația

Potrivit acestuia, câştigătorii licitaţiei sunt Orange Romania, RCS&RDS şi Vodafone România, iar cele trei companii au achiziţionat un spectru de 420 MHz, respectiv 76% din totalul oferit.

„După cum ştiţi, astăzi suntem gata să anunţăm aceste rezultate. Au participat doare trei din cei patru operatori – Orange, Vodafone, RCS&RDS. Suma totală pe care statul român o va încasa este de 432,6 milioane euro. Un rezultat bun în actualul context macroeconomic şi politic. N-a fost uşor. Echipa noastră a colaborat foarte bine cu Guvernul şi, într-un dialog permanent cu industria, dar şi cu societatea civilă, am reuşit să obţinem acest rezultat. Cred că ar trebui să fim mândri de un rezultat ca acesta în acest context complicat. Este o premieră faptul că, împreună cu Guvernul, am acordat o eşalonare la plată a taxei de licenţă, dar probabil şi Guvernul, şi noi am înţeles că, în acest context, este util să sprijinim industria, astfel încât investiţiile în următorii ani să fie cât mai mari şi cât mai importante. De asemenea, licitaţia şi procedurile pe care noi le-am făcut au reprezentat şi două dintre jaloanele din PNRR – 147 şi 149. Primul jalon a fost atins, iar al doilea, principial, este închis, cu toate că mai sunt de făcut anumite acte administrative pentru a se finaliza complet.”, a declarat Vlad Stoica.

Orange a adjudecat cel mai mult spectru şi a plătit aproximativ 264 milioane de euro

La întrebarea de ce a lipsit din procedura de licitaţie operatorul Telekom, președintele ANCOM a declarat următoarele: „Explicaţiile nu le avem noi. Din câte ştiţi, acţionariatul Telekom a luat decizia să vândă anumite părţi şi, până acum, se pare că nu au ajuns la un consens şi din acest motiv, probabil, că nu a participat. Cel mai bine e să-i întrebaţi pe ei”.

În consecință, Orange a adjudecat cel mai mult spectru şi a plătit aproximativ 264 milioane de euro, pe când Vodafone România a plătit 122,5 milioane de euro, iar RCS&RDS suma de 45,5 milioane de euro.

În urma licitaţiei, Orange România şi-a adjudecat două blocuri de câte 2×5 MHz în banda de 700 MHz FDD, toate cele opt blocuri de câte 5 MHz disponibile în banda de 1500 MHz şi 16 blocuri de câte 10 MHz în banda 3400-3800 MHz.