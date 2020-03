Monica Anisie a precizat la Realitatea PLUS că unitățile de învățământ, atât cele la nivel preuniversitar, cât și universitar, din România vor închise. Ministrul Educației a precizat că urmează să se stabilească în perioada următoare cât timp vor fi cursurile suspendate.

„Suspendarea cursurilor va continua. In hotararea 6 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, deja era prevazuta modalitatea in care am putea prelungi perioada in care cursurile erau suspendate in toate unitatile de la nivel preuniversitar si universitar. In urma analizei situatiei si a evolutiei situatiei in care ne aflam, vom stabili pana cand vom tine cursurile inchise.

Preocuparea Ministerului Educatiei e in special pentru prevenirea imbolnavirii copiilor. De aceea cred ca e oportun sa pastram cursurile suspendate”, a precizat Monica Anisie, duminica, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

De asemenea, ministrul a făcut apel la calm către părinți, elevi și studenți, dar și la responsabilitate.

„Mesajul catre parinti si elevi si studenti e un mesaj care indeamna la calm, dar si la responsalbilitate. Ii rog sa limiteze cat mai mult expunerea in spatii publice. E mai bine pentru copii sa ramana la domiciliu si sa nu-i expuna parintii inutil in spatii publice”, a mai spus ministrul Educației.

