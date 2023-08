Sorin Grindeanu a precizat, de asemenea, că multe știri despre măsurile discutate în această perioadă „nu au legătură cu realitatea”.

„Deocamdată sunt lucruri care s-au discutat în coaliţie. Nu am comentat în aceste zile, nici nu vreau să comentez până când nu vom definitiva tot ceea ce avem de făcut. Suntem într-un moment în care trebuie să luăm o decizie. Eu nu mai vreau să pierdem timpul ca să căutăm vinovaţi, că a fost vinovat X sau Y. Dacă nu luăm o decizie atunci vom intra pe un circuit, pe un drum care va fi foarte greu de gestionat sau de anticipat unde va duce, pentru că dacă nu ne înscriem în ţinta de deficit se suspendă fondurile europene.

Ca ministru al Transporturilor vă spun că fără fonduri europene nu se poate realiza niciun proiect major în România. Niciunul. Toate cele pe care le ştiţi sunt cu finanţare europeană şi cu finanţare parte de la bugetul de stat. În momentul în care ajungem în situaţia aceasta, Doamne fereşte, lucrurile sunt foarte grave”, a declarat el miercuri, pe 9 august, după o vizită pe tronsonul Suplacu de Barcău- Nuşfalău din Autostrada Transilvania.

Măsurile vor fi prezentate Comisiei Europene după finalizare

Sorin Grindeanu a mai spus că măsurile vor fi prezentate Comisiei Europene după ce vor fi finalizate.

„Este şi acea amendă de 0,5% din PIB. Ne permitem aşa ceva? E clar că trebuie luate decizii pe care coaliţia le va lua. Dacă erau foarte simple şi erau decizii care să fie la îndemână, fără să fie foarte bine analizate, erau deja luate de vreo două-trei săptămâni.

Dar sunt în acest moment foarte bine analizate şi cred că nu greşesc când spun că în perioada următoare vor fi prezentate, când ajungem noi la o concluzie, şi Comisiei Europene, pentru că e normal să le prezentăm, astfel încât să arătăm că suntem serioşi şi că vrem să ne înscriem în ceea ce înseamnă ţinta de deficit”, a afirmat acesta.

Ce spune Sorin Grindeanu despre ruperea coaliției de guvernare

De asemenea, ministrul Transporturilor a comentat si pe marginea subiectului ruperii coaliției de guvernare.

„Nu am fost la toate şedinţele de coaliţie, dar vă pot spune că ceea ce am văzut în multe ştiri în aceste săptămâni nu are legătură cu realitatea şi cu ceea ce discutăm. Aveţi cuvântul meu de onoare.

Nu poţi să ieşi în fiecare zi să spui: nu e adevărat aia. Se lucrează, se definitivează şi vor fi prezentate. Acestea este mersul normal, dar e clar că trebuie să luăm o decizie. Este evident”, a spus el.