Sorana Cîrstea (România, locul 22 WTA) a suferit o eliminare dramatică în semifinalele turneului WTA 1000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Aceasta a fost învinsă de Jasmine Paolini (Italia, locul 26 WTA) cu scorul de 2-6, 6-7(6).

Jasmine Paolini, mai odihnită decât românca, a încheiat partida cu victoria, marcând 6-2, 7-6(6).

Sorana Cîrstea a avut însă oportunitățile ei. Cu toate acestea, nu a reușit să egaleze, chiar și atunci când a servit la 6-5: a ratat nu mai puțin de cinci mingi de set într-un singur game. Românca nu a reușit să capitalizeze nici măcar mingea de set pe care și-a creat-o în tie-break.

Iar Jasmine Paolini a profitat de oportunitate. Astfel, „Sori” a ratat șansa de a urca pe locul 15 în clasamentul mondial, dar se consolează cu un premiu în valoare de 158.944 de dolari.

28-year-old Jasmine Paolini powers into her maiden WTA 1000 final in Dubai, holding off Cirstea 6-2, 7-6(6)!#DDFTennis pic.twitter.com/hkqjMD5Ipb

— wta (@WTA) February 23, 2024