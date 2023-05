Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul WTA 125 de la Reus, Spania, dotat cu premii totale de 100.000 de euro. Astfel, aceasta a fost recompensată cu 13.040 de euro şi 160 de puncte WTA, după ce a învins-o pe americanca Elizabeth Mandlik în trei seturi, cu 6-1, 4-6, 7-6 (7/1), în finala desfăşurată duminică.

Jucătoarea de tenis în vârstă de 33 ani (44 WTA), a doua favorită a competiţiei, s-a impus după două ore şi 15 minute de joc. Românca a dominat primul set, pe care l-a câştigat cu 6-1, în 27 de minute.

De asemenea, Sorana Cîrstea a fost condusă cu 4-0 în actul secund, s-a apropiat la 4-5, după ce a salvat două mingi de set, dar a cedat cu 4-6. În decisiv, oponenta sa în vârstă de 21 ani (147 WTA) a condus cu 5-2, dar Cîrstea a reuşit egalarea, 5-5, salvând o minge de meci. Duelul a ajuns în tiebreak, unde Sorana s-a impus cu 7-1.

La rândul său, Elizabeth Mandlik s-a ales cu un cec de 7.390 de euro şi 95 de puncte WTA.

„Ceea ce părea a fi o victorie rapidă pentru Sori, după ce a câștigat primul set cu 6-1, s-a transformat într-o luptă când Mandlik a câștigat al doilea set. Ea a preluat apoi un avantaj de 5-2 în decisiv, dar Sori a ripostat și a forțat un tiebreak pentru a stabili câștigătorul. Sorana Cirstea a învins-o pe Elizabeth Mandlik cu 6-1, 4-6, 7-6 și a câștigat titlul WTA 125 Catalonia Open”, a scris WTA România pe Twitter.

Amintim că Sorana Cîrstea a pierdut anterior turneul de la Miami. Românca a pierdut în fața cehoaicei Petra Kvitova după ce a dat senzația că poate câștiga. Meciul dintre Sorana Cîrstea și Petra Kvitova a durat 1 oră și 43 de minute.

Totodată, Sorana Cîrstea a avut parte de o susținere puternică la Miami, în tribune fiind prezenți foarte mulți spectatori români care au urmărit evoluția jucătoarei.

În schimb, Petra Kvitova s-a arătat extrem de supărată de scandările unui suporter român aflat în tribune la Miami. Jucătoarea din Cehia a gesticulat nervoasă.

„Domnule, vă rog, trebuie să vă opriți!”, a reacționat arbitrul. I-a cerut fanului român să nu mai strige și, după doar câteva momente, un membru din staff-ul organizatorilor a mers la acesta și i-a transmis probabil să nu mai facă gălăgie.

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 7, 2023