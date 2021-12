Soluția miracol să mâncăm cozonac fără să ne îngrăsăm. Puțini știu că acest lucru dă rezultate

Cozonacul este unul dintre alimentele vedetă în această perioadă a anului. Cei mai mulți dintre noi sunt însă cu băgare de seamă și încearcă, pe cât posibil, să mănânce cu băgare de seamă acest preparat tradițional. Alții, nu țin cont de nimic și savurează din belșug din toate platourile aflate pe masa de Crăciun. Apoi, însă, constată cu amărăciune că cele câteva zile de sărbătoare se resimt din greu pe cântar.

Existăâ însă o soluție minune ca să nu ne îngrăsăm, mai ales atunci când mâncăm cozonac. Nutriționistul Cristian Mărgărit a dezvăluit care este metoda prin care putem savura din cozonac astfel încât să nu ne îngrășăm.

”Depinde de cantitate, depinde de ce mâncăm în rest. Dacă în rest reducem din caloriile goale, nu mâncăm dulciuri industriale, nu bem sucuri cu zahăr, nu mâncăm foarte gras, doar așa o friptură slabă și o salată, ne permitem să mâncăm și cozonac”, a arătat celebrul nutriționist.

El a arătat că persoanele care fac sport, care fac mișcare, își permit să mănânce chiar și mai mult. Potrivit acestuia, o felie sau două de cozonac, două felii mai subțiri înseamnă cam o oră de sport pentru o persoană de greutate medie.

„Ingredientele sunt foarte dense din punct de vedere caloric. Tocmai aceasta este și ideea. O prăjitură are calorii ușor de asimilat, este și dulce, are și făină, și ouă, are și lapte, nucă, cacao, diverse alte ingrediente care sunt dense caloric și, în special, bogate în zaharuri”, a mai spus el.

Cristian Mărgărit a explicat cu ce trebuie să combinăm cozonacul ca să nu ne îngrășăm. O primă variantă este laptele. Și un pahar de iaurt este la fel de indicat. Trebuie însă să ținem cont de cantitatea totală. Poate fi o parte din micul dejun, poate fi o gustare, poate fi un desert, deci îl putem încadra cam oriunde în ziua noastră.

„După antrenament ar fi momentul cel mai bun, pentru că te ajută cu refacerea după antrenament și acele calorii nu se mai depun. (…) Dacă nu facem sport, excesul de calorii se va depune sub formă de grăsime.

În plus, alte efecte negative, care nu apart neapărat într-o zi, dar dacă menținem acest obicei și continuăm cu dulciuri și alte alimente similare, sigur că vasele de sânge au de suferit, inima are de suferit, ficatul are de suferit, practic tot organismul are, în timp, la un astfel de exces alimentar, de suferit”, a susținut nutriționistul.

Acesta a arătat că excesul alimentar ocazional este binevenit, ne face să ne simțim bine, ne dă mirosul și gustul, plăcerea de sărbători. Cristian Mărgărit a arătat că kilogramele în plus se pot observa în 5 zile, mai ales la persoanele cu tendință de îngrășare, mai ales la persoanele care au ținut regimuri stricte, chiar și o cantitate atât de mică seva observa, se va simți.

Concluzia nutriționistului pentru perioada Crăciunului este clară: sport, scoatem alimentele de care nu este nevoie în această perioadă, mâncăm din când în când o cantitate mică și atunci nu vom avea probleme.

