Unul dintre cele mai importante aspecte din strategiile unei firme sunt investițiile. Așa că am întrebat ce buget au alocat aceștia investițiilor pentru anul 2020, dar și pentru 2021. Iată ce am aflat:

„Pentru anul în curs, operatorul de distribuție din cadrul Grupului, Distribuție Oltenia și-a propus să investească în rețeaua de distribuție 198 604 mii lei în CAPEX (din fonduri proprii) și 198 604 mii lei reprezentând puneri în funcțiune. Sumele vor fi investite de către DEO în continuarea integrării stațiilor în SCADA, modernizarea și înlocuirea transformatoarelor, instalarea echipamentelor telecomandate, îmbunătățirea rețelei de joasă și medie tensiune și asigurarea condițiilor propice consumatorilor de energie pentru racordarea la rețeaua electrică din aria sa operațională.

În primele opt luni ale anului 2020, Distribuție Oltenia a finalizat aproximativ 71 % din planul său de investiții CAPEX și peste 55 % din lucrările de puneri în funcțiune. Până la finalul anului, operatorul va finaliza întreg planul de investiții. Pentru anul 2021, ne-am propus să investim în rețeaua de distribuție 209 98 mii lei în CAPEX și 211 03 mii lei în PIF în vederea continuării proiectelor noastre de digitalizare.

Grupul CEZ în România va menține în continuare un nivel constant de investiții în toate ariile sale de activitate (furnizare energie electrică și gaze naturale, distribuție energie electrică, producție energie electrică din surse regenerabile) și va continua derularea proiectelor de responsabilitate socială în comunitatea locală.”

Cei de la CEZ Grup au continuat interviul detaliind ce investiții au fost cele mai importante pentru companie în anul 2020:

„La nivelul operatorului de distribuție, viziunea CEZ este să asigurăm accesul facil la rețeaua de distribuție al consumatorilor, dar și să le oferim instrumentele necesare pentru propriul management al consumului. De aceea, am reunit toate inițiativele care răspund acestei viziuni sub umbrela programului Smart Transformation, un program început în 2016 și care va continua până în 2024 și prin care vom atinge un grad ridicat de digitalizare a rețelei de distribuție și de eficiență a sistemelor IT. 2020 a fost un an activ din acest punct de vedere, în care procesele de control la distanță au fost testate și consolidate și își dovedesc deja eficiența.

În prezent, DEO testează noi soluții de automatizare și monitorizare a rețelei de joasă și medie tensiune din județele Teleorman și Dolj, în cadrul proiectului internațional SOGNO, prin intermediul unor seturi de senzori specializați montați în rețea. Operatorul va extinde acest proiect și în alte zone din aria sa operațională și va corela rezultatele obținute cu alte proiectele de digitalizare care implica implementarea unor sisteme avansate de management al distribuției (ADMS).

Proiectele DEO cu contracte de finanțare din fonduri europene deja semnate, care se află în stadii diferite de implementare/ finalizare, însumează 62 910 mii lei – valoare totală proiecte fără TVA și au drept scop contorizarea inteligentă, modernizarea posturilor de transformare și a rețelelor de joasă și medie tensiune. Din aceasta valoare, aproximativ 44 milioane lei este valoarea eligibilă nerambursabilă.

De asemenea, DEO a depus mai multe cereri de finanțare aflate încă în stadiul de analiză per contractare pentru demararea unor proiecte de implementare a unui sistem avansat de management al distribuției (ADMS), a unui sistem avansat de management al activelor rețelei electrice (AMS) și a unui sistem integrat Smart Grid Connect. Valoarea estimată a acestor proiecte este de aproximativ 222 926 mii lei.”

Energia regenerabilă este o altă resursă în care cei de la CEZ Grup investesc intens. Conform declarațiilor, Reșița este un centru important de producție:

„Cea mai recentă investiție finalizată în sectorul energiei regenerabile este cea din Reșița, unde cu un buget de aproape 3 milioane lei, am montat un al doilea transformator și o pompă multietajată, modernă, de fabricație Sulzer la Stația de pompare Timiș Trei Ape, parte a sistemului nostru hidroenergetic din Caraș Severin.

Investiția va sprijini România să atingă țintele europene privind cota de energie verde și presupune:

procesarea unui volum suplimentar de peste 1000 mc/h în centralele proprii;

un spor de producție de energie verde de aproape 1 MW/h;

posibilitatea de a suplimenta alimentarea cu apă pentru industriale, dar și pentru locuitorii municipiului Reșița;

sporirea siguranței în alimentarea cu energie electrică a comunei Brebu Nou – Gărâna.

Tot la Reșița, Grupului CEZ în România va investi în perioada 2020 – 2022, aproape 700.000 euro pentru amplasarea unei noi centrale hidroelectrice Breazova 2, pe golirea de fund a barajului Văliug. Pentru acest lucru, am accesat și am primit finanțare nerambursabilă de aproximativ 44,7% (300.000 euro) din valoarea totală a investiției. ”

Comunicarea, instrument esențial în adaptare

Precum multe alte firme, CEZ Grup s-a lovit de dificultățile aduse de contextul pandemiei, dar datorită comunicării, răspunsului rapid și eficienței, acesta s-a adaptat. Iată cum au gestionat cei de la CEZ criza sanitară a anului 2020:

„Cred că principalele provocări au fost cele survenite din evoluția COVID–19. A contat foarte mult pentru noi faptul că am stabilit un proces decizional rapid și eficient astfel încât să minimizăm toate riscurile. Angajaţii CEZ sunt unul dintre elementele centrale ale activităţii Grupului CEZ în România, dar mai important, în acest context pandemic, aceștia fac parte din categoria angajaților în sectoare critice. Operarea rețelei rămâne un serviciu critic, cu atât mai mult în situații de criză.

De aceea am intervenit prompt, am comunicat proactiv şi am implementat cu strictețe toate măsurile și recomandările emise de autoritățile publice astfel încât să-i protejăm împotriva infectării şi să-i păstrăm în activitate.

La numai cinci luni de când am fost nevoiți să trăim o nouă realitate, am reușit să transferăm în telemuncă întreaga echipă Call Center, am lansat un parteneriat de responsabilitate socială cu Salvați Copiii pentru produsul CEZ Verde, aveam cu 132% mai multe conturi de client My CEZ în comparație cu primele șapte luni ale anului 2019, iar nivelul de utilizare al canalelor online pentru transmiterea petițiilor a crescut cu 38%.

Totodată, în contextul epidemiologic actual am produs 732 889 MWh energie regenerabilă netă și suntem în linie cu calendarul tuturor proiectelor strategice pe care ni le-am propus la începutul anului. Toate acestea, având mai bine de 50% dintre angajații Grupului în telemuncă și în siguranță.”

Top 300 companii prezintă atât imaginea evoluției economiei românești, cât și o paletă diversificată de date financiare despre cele mai de succes companii din țară. Începând cu 16 octombrie se va lansa ediția 2020 a topului, ce va cuprinde detalii din interviuri exclusive, pronosticuri pentru finalul anului financiar și analize economice bine puse la punct.