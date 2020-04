O femeie din Brăila susține că s-a ales cu arsuri pe mâini după ce a folosit dezinfectant la un supermarket în timpul cumpărăturilor. Iulia Balcan a scris pe pagina sa de Facebook că a mers la cumpărături și și-a dat pe mâini cu dezinfectant chiar înainte de a ieși din magazin şi până a ajuns acasă s-a ales cu umflaturi şi cu roşeaţă.

„Ieri am fost la cumpărături la super market din Brăila Bariera si inainte sa ies din magazin m.am dat cu dezinfectant de la ei,pana am ajuns acasă simteam cum ma ard mâinile,cand am ajuns acasă m.am spălat cu apa si sapun, a mai pățit cineva asa ceva de la dezinfectant? Ma ustură de mor, zici ca.s fiartă in oala !”, a scris femeia pe Facebook.