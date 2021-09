Jurnalista Iulia Gârbacea de la Pro TV a povestit pe rețelele de socializare că a fosst agresată de un liberal la Congresul PNL de sâmbătă. Acesta a spus că liberalul cu pricina a prins-o de mână, ia luat telefonul din mână și l-a trântit pe jos.

Jurnalista mai spune că ceea ce a deranjat-o de fapt a fost faptul că Robert Sighiartău, Lucian Bode și Dan Motreanu, cei care au observat ceea ce se întâmpla, au decis să întoarcă spatele și să plece.

”Nu asta m-a deranjat. Nu e o surpriză pentru nimeni că trăim printre astfel de oameni. M-a surprins însă că Robert Sighiartău, secretar general la PNL şi responsabil cu organizarea, a întors spatele şi a plecat, la fel cum a făcut şi ministrul de Interne, Lucian Bode, şi europarlamentarul Dan Motreanu.

Un mare mulţumesc. Hai PSD în viitoarele alegeri! (Later edit: Când am spus “hai PSD in viitoarele alegeri” nu am vrut să sune ca un îndemn pentru că jurnalistic nu mi-aş permite vreodată să fac asta, ci ca o consecinţă pe care PNL anticipez că o va suporta şi din cauza unor fapte ca cea despre care v-am vorbit).”a notat aceasta pe pagina sa de Facebook.