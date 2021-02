Șoc total la Survivor România 2021! Conform informațiilor transmise de către Kanal D într-un comunicat, ce de-al doilea joc de imunitate al săptămânii a adunat în fața micilor ecrane milioane de fani.

„Cel de-al doilea joc de imunitate al saptamanii de la “Survivor Romania”, disputat aseara, si cel de-al doilea Consiliu de nominalizare, au tinut in fata micilor ecrane, la Kanal D, milioane de fani, statia s-a pozitionat pe primul loc in topul televiziunilor, pe toate categoriile de public. O medie de peste 2 milioane de telespectatori din intreaga tara au urmarit, in fiecare minut al difuzarii, reality-ul prezentat de Daniel Pavel”, transmite Kanal D.

Survivor România 2021: Cine a fost propus să fie eliminat

„Minutul de maxima audienta, atins la 22:20, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 2.691.000 de fani ai emisiunii. Kanal D a fost lider de piata, inregistrand 11,3% rating si 24,2% cota de piata, pe targetul National, 8,7% rating si 19,7% cota de piata, pe targetul All Urban, si 8,4% rating si 23,6% cota de piata, pe targetul Comercial.

In jocul de aseara de la “Survivor Romania”, Faimosii au iesit invingatori, cu scorul de 10 la 6, pe traseu au intrat, din partea echipei rosii, Sebastian Chitosca si Catalin Morosanu, iar din partea Razboinicilor, Alin si Starlin. Punctul victoriei a fost inscris de Sebastian, duelul intre cele doua echipe fiind foarte strans, acestia erau tot mai hotarati sa castige protectia in fata eliminarii.

Pe langa imunitate in fata eliminarii de saptamana aceasta, de la “Survivor Romania”, Faimosii au intrat si in posesia unui premiu suplimentar, un tort de caramel.

Alin a fost votat de echipa sa, in unanimitate, spre eliminare, si trimis la “mana publicului”, cel care decide cine paraseste competitia. Astfel, Razboinicul s-a alaturat Marilenei, cea nominalizata de echipa, in primul Consiliu al saptamanii. Nu ratati, in aceasta seara, de la ora 20:00, o noua editie incendiara “Survivor Romania”, o batalie epica pentru o miza uriasa – mesaje scrise de la persoanele dragi pentru echipa castigatoare – in Jocul de Comunicare”, arată Kanal D.