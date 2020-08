Moartea liderului unuia dintre cele mai temute clanuri din București, Clanul Duduianu, în noaptea de luni spre marți, a stârnit o adevărată furtună în rândul lumii interlope.

În urma altercației, șeful clanului Duduianu, zis și Emi Pian a fost înjunghiat cu un cuțit de bucătărie și a murit la spital după câteva ore. Agresorul său a ajuns și el la spital și urmează să fie audiat.

”Nenumărate plângeri”

Lumea interlopă din Capitală fierbe, după incidentele sângeroase din noaptea de luni spre marți. Scandalul între clanuri ar fi pornit de la jocurile de noroc pe bani mulți.

Iar scandalul din lumea interlopă vine după ce oficialii ministerului de Interne anunțau în urmă cu doar câteva zile ample acțiuni în zona de criminalitate și declarau toleranță zero grupărilor mafiote.

”Asigurăm cetățenii din București că situația este sub control. Plângeri s-au făcut, nenumărate, de trei luni de zile. Un conflict în care au fost implicate mai multe persoane, conflict în urma căruia un bărbat de 39 de ani a murit, iar altul este la spital pentru îngrijiri medicale.

Cartierul Giulești din Capitală nu mai avea liniște de multă vreme. Scandalurile și perchezițiile au culminat noaptea trecută, puțin după oră 3:00. Emi Pian, lider al clanului Duduienilor, juca barbut pe bani grei cu alt interlop, din Sectorul 2. Spiritele s-au încins, iar conflictul s-a mutat în stradă.

Avertismentul forțelor de ordine

Așa că rudele și locotenenții liderului interlop nu au avut încotro și au chemat poliția”, a declarat Bogdan Berechet, șeful poliției Capitalei, conform digi24.ro.

Incidentul sângeros vine după ce autoritățile din prima linie de luptă cu infractorii anunțau zero toleranță pentru criminalitate. Așa că acum, șefii din Poliție ies din nou și spun că situația e sub control.

Poliția București nu va tolera activități și acțiuni care să tulbure liniștea și ordinea publică, avertizează forțele de ordine

”Împreună, asigurăm cetățenii din București că cetățenii că situația este sub control. Niciun cetățean de bună credină nu trebuie să se simtă în pericol. Suntem aici pentru siguranța dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră”, dă asigurări Berechet.

Mesajele oficiale de liniștire au fost transmise după ce apropiați ai clanurilor au început să prevestească, pe rețelele de socializare, un război între interlopi.

”Situația este sub control”

La rândul său, Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat că situația este sub control și polițiștii supraveghează îndeaproape activitatea clanurilor interlope, pentru a împiedica și alte evenimente violente pe străzile Capitalei.

”Totul este sub control, toate rețelele de interlopi sunt sub monitorizare. Cel care este bănuit că a făcut această crimă este sub pază, celelalte persoane au fost duse la audieri, procurorul lucrează, totul este sub control.

Inclusiv cei care amenință că vor veni din Europa în România și vor face nu știu ce, vor avea o surpriză neplăcută când vor intra în România și vor avea asemenea idei năstrușnice”, a declarat Marcel Vela, marți, la România TV.