Decizia face parte dintr-un amplu proces de restructurare.

Uber a confirmat informaţia prezentată de The New York Times şi a explicat că decizia are legătură cu ieşirea sa pe bursă, pe 10 mai.

„Vorbim clar: trebuie să ne recuperăm avantajul. Câştigăm fiind rapizi şi multe dintre echipele noastre sunt destul de mari, ceea ce face să de dubleze munca”, a spus, pentru a justifica aceste concedieri, CEO al Uber, Dara Khosrowshahi.

Decizia vine după ce, pe 7 iunie, au părăsit compania doi directori, cel de operaţiuni, Barney Harford, şi şefa Departamentului de marketing, Rebecca Messina

În cazul lui Harford, chiar Khosrowshahi şi-a asumat responsabilităţile acestuia, deoarece, odată realizată ieşirea pe bursă şi „cu actualul mers al companiei”, a spus el, are mai mult timp la dispoziţie.

Te-ar putea interesa și: