Smiley s-ar bucura dacă Gina Pistol ar rămâne însărcinată pentru a doua oară

De doi ani de zile, Smiley și Gina Pistol se bucură din plin de rolul de părinți. Vă amintim că cei doi au împreună o fetită pe nume Josephine. Smiley se bucură din plin de rolul de tată de fată și a format deja o legătură specială cu fiica lui.

Cântărețul de muzică pop a mărturisit recent că atât el, cât și partenera sa de viață nu exclud ideea ca fetița lor să aibă o surioară sau un frățior în viitor. Vedeta a spus că s-ar bucura ca familia sa să fie mai mare.

„Noi suntem bucuroși acum că am primit-o pe Josephine. Ne simțim binecuvântați și, dacă mai merităm încă unul, cu siguranță îl vom primi cu toată dragostea.(…) Sunt mult mai bogat acum, nu știu dacă mai matur, dar e clar că trăiesc cu totul altfel, simt cu totul altfel, parcă totul are un sens. Totul are o însemnătate mai mare, totul este mai intens. Am o bucurie mult mai mare și parcă nimic nu e mai important decât sănătatea familiei mele și timpul petrecut cu familia mea”, a mărturisit Smiley în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

„(Smiley) Este un tată perfect pentru Josephine. Dansează balet cu ea dimineața. Îi citește povești, poezii, îi cântă, se joacă cu ea. Ei au ritualul lor în fiecare dimineață. Ea își pune fustița de balet, Andrei pune Ceaikovski și dansează împreună Lacul Lebedelor, apoi ea are o colecție de cărți muzicale și le răsfoiesc împreună. Așa cum am mai zis, este un tată perfect și minunat pentru ea”, a declarat recent Gina Pistol în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena Stars.

Când vor face nunta Gina Pistol și Smiley?

Vă amintim că Gina Pistol a dezvăluit recent primele informații legate de nunta ei cu Smiley. Se pare că cei doi vor să se căsătorească, au în plan să facă și nuntă, dar încă nu știu exact când se va întâmpla acest lucru. Cei doi sunt extrem de ocupați cu proiectele lor profesionale, dar și cu fiica lor, care devine din ce în ce mai energică pe zi ce trece.

„Da, plănuim să facem și nunta. Nu știu cum va arăta rochia de mireasă, nu știu însă când că nu știu cum vom face cu timpul, deja Andrei a intrat în pâine, eu nici nu știu când a trecut luna ianuarie, că uite că s-a dus și luna ianuarie și n-am înțeles nimic din ea”, a explicat ea.