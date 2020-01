Smiley va deveni „străin” și își va muta parte din echipă și proiecte la Los Angeles pentru următoarele două luni și jumătate. Artistul va fi în America împreună cu câțiva dintre producătorii și compozitorii HaHaHa Production până la începutul lunii aprilie pentru a compune și produce muzică pentru unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală la nivel mondial.

„Una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele este să compun și fac muzică în studio. Anul meu 2020 va fi împărțit în două, în prima jumătate voi compune muzică și în a două jumătate o voi canta. Muzica este un limbaj internațional, așa că mă bucur că o pot face în teritorii diverse, mai ales că fiecare sesiune, fie că este în America sau în altă parte, fiecare zi de lucru cu scriitori mari e un proces de învățare, face parte din evoluția noastră că profesioniști și că oameni. Așa că, mă așteaptă niște luni pline de întâlniri mari și de lucru intens la producții și proiecte interesante alături de producători foarte apreciați și ascultați in întreagă lume”, dezvăluie artistul și fondatorul HaHaHa Production.

Cine îl însoţeşte în Statele Unite

Alături de Smiley în tabăra de muzică din America vor fi Vladimir Chopstiks, Feenom, Dorian, Șerban Cazan și Lucian Naghy, colegii lui compozitori și producători de la HaHaHa Production care au confirmat deja în sesiunile din trecut.

„Îmi doresc că producătorii și scriitorii de la HaHaHa Production să aibă șansa să reușească la nivel internațional, ei sunt deja căutați și așteptați în multe proiecte mari. Abia așteptăm să ascultați și voi ce facem, pentru că urmează un an cu lansări importante în UK, în America și nu numai. Așa că, fiți cu ochii pe canalul meu de YouTube, pe paginile mele de socializare unde va voi arăta parte din munca noastră, e o poveste ce merită urmărită și pe care o vom spune în episoade și în lansări”, mărturisește Smiley, care își dorește să se întoarcă din Los Angeles cu bagajul plin de foarte multe piese bune și cu întâlniri cu oameni cu care să colaboreze frumos pe viitor.

Muzica HaHaHa Production, ascultată în zeci de ţări pe Spotify, Apple Music sau YouTube

La 15 ani de la prima sa vizită în America pentru a face muzică, Smiley constată cu bucurie deschiderea cu care se poate lucra în industria muzicală în ziua de astăzi dacă muncești, ești pasionat și perseverezi: „Prima oară când am mers în America, îmi amintesc că aveam CD-ul demo în buzunar. De când tot mergem acolo ne-am făcut foarte mulți prieteni cu care colaborăm și cu care ne-am creat parteneriate, avem o baza de artiști și acolo, cum avem și în România. Acum mergem să facem muzică cu o grămadă de autori americani și să producem pentru artiștii de acolo. Asta este frumos în lumea muzicii, că limbajul este comun și general valabil, cu toții simțim la fel, indiferent din lumea din care venim.”

Dovadă stă faptul că muzică creată și produsă de HaHaHa Production în 2019 a fost ascultată numai pe platforma Spotify de aproape 1 milion și jumătate de ascultători din 79 de state, a avut peste 2 milioane de ascultări pe Apple Music, aproape 1 milion de căutări pe Shazam și a fost urmărită pe YouTube peste 431 de milioane de minute, echivalentul a 822 de ani.

Ce se întâmplă la studourile din România

La studiourile HaHaHa Production din România vor rămâne până în aprilie echipa de management, artiștii cu lansările de piese noi puse la punct și toată tehnologia care îl va ține aprope pe Smiley de tot ce se întâmplă în țară. „Am oamenii de nădejde aici. Înainte de plecare, am lucrat în toate turele posibile, non-stop, zi și noapte, am avut ședințe, am făcut piese, am lăsat lucrurile în ordine aici, o să stăm o grămadă pe Skype și în legătură non-stop. Oricum, tot ce se va întâmplă cu noi în America tot HaHaHa Production se numește, doar că lărgim universul Ha, îl ajutăm încet-încet să cucerească lumea”, spune cu entuziasm Smiley.

