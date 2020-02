Vineri seară, Daria Călugăru, o fetiță în vârstă de 12 ani din Hunedoara i-a impresionat pe Smiley și Pavel Bartoș, care i-au acordat Golden Buzz-ul și au trimis-o direct în semifinală.

Andi a rămas cu gura căscadă în momentul în care Smiley a luat această decizie.

”Acum un an, mi-am cumpărat un hoverboard. Inițial, m-am uitat să văd la ce se face în America, să imit. Apoi am început să am propriile scheme. Așa că pot să spun că sunt autodidactă”, a povestit Daria.

În culise, fetița nu a mai putut să se abțină și i-a recunoscut lui Smiley că este cântărețul ei preferat, apoi l-a îmbrățișat.

Se pare că Daria nu se aștepta la un astfel de rezultat, iar pentru ea, tot ce a făcut pe scenă a fost „doar o joacă de copii”, pe care a vrut să o împartă cu juriul.

