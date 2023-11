Cazul Simona Halep ține trează atenția publicului în continuare, după ce Patrick Mouratoglou și-a asumat întreaga vină pentru scandalul de dopaj.

Cunoscutul ziarist american Ben Rothenberg a afirmat că declarațiile făcute de către Patrick Mouratoglou reprezintă „un pas mare”.

Americanul spune totuși că Simona Halep va avea oricum o misiune dificilă la TAS (Tribunalul de Arbitaj Sportiv de la Lausanne). Halep a contestat verdictul tribunalului Sport Resolutions de la Londra, care a suspendat-o din tenis pentru o perioadă de patru ani.

Rothenberg a subliniat faptul că Mouratoglou și-a recunoscut foarte târziu vina pentru că Halep a fost prinsă dopată. După cum se știe, francezul a recunoscut că i-a recomandat româncei suplimentul de colagen.

This is a big, overdue step from Mouratoglou to take blame for his role in the Halep positive doping test.

Halep still has a challenge at CAS, however, because the amount of Rosa dust at she tested positive for was a much higher concentration than found in the supplement. https://t.co/aketaLIKmS

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 3, 2023