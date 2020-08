Simona Halep revine în forță! Prima partidă după 6 luni cu Polona Hercog! Când joacă și unde se poate urmări meciul turneului de la Praga. Acesta este întrebarea pe care și-o ridică mai toți românii. Halep va fi prezentă la turneul de la Praga, acolo unde o va întâlni în runda inaugurală pe Polona Hercog. Meciul va fi în direct pe Digisport 2 în jurul orei 14:30.

Partidele de pe arena centrală vor începe la ora 11:00, iar înaintea confruntării Simonei vor mai avea loc două meciuri: Varvara GRACHEVA (RUS) vs. [2] Petra MARTIC (CRO) și Kristyna PLISKOVA (CZE) vs. [WC] Linda FRUHVIRTOVA (CZE) – se va relua de la 3-2 în favoarea Kristynei.

Simona Halep revine în forță! Prima partidă după 6 luni cu Polona Hercog! Când joacă și unde se poate urmări meciul turneului de la Praga.

Cele două jucătoare, respectiv Simona Halep și Polona Hercog s-au întâlnit de trei ori, scorul fiind 2-1 în favoarea jucătoarei noastre.

Prima oară s-au intesectat în 2009, la Sofia. Atunci scorul a fost de 7-6(3), 1-6, 6-2 pentru Hergoc.

A urmat apoi o a doua confruntare în 2019, la Miami. Halep a bătut-o pe Hergoc cu 5-7, 7-6(1), 6-2.

În același an, la Eastbourne, a mai avut loc o confruntare între cele două, jucătoarea noastră ieșind din nou câștigătoare. Scorul a fost de 6-1, 4-6, 6-3 pentru Halep.

În ce stare de spirit se află

Înainte de a pleca spre Praga, Halep a recunoscut că e un pic stresată.

„Aştept să înceapă turneele. Sunt însă puţin stresată, dar cred că o să fie bine. Am făcut testul (n.r. – COVID-19), am primit rezultatul ieri, este negativ, bineînţeles.

Azi când voi ajunge acolo voi mai face un test şi până vine rezultatul voi sta în cameră. Pot apărea oriunde cazuri, dar nu vreau să gândesc negativ, vreau să văd partea bună, faptul că putem juca turneul.

A fost o decizie de moment faptul că am renunţat la Palermo şi am acceptat să joc la Praga. Am crezut că e mai bine nu joc la Palermo, nu eram poate pregătită mental. Acum însă sunt mai bine şi sunt 100% convinsă că trebuie să joc”, a afirmat Simona Halep.

Simona Halep revine în forță! Prima partidă după 6 luni cu Polona Hercog! Când joacă și unde se poate urmări meciul turneului de la Praga. Turneul de la Praga face parte din categoria International, are premii totale în valoare de $202.250, iar ultima câștigătoare este Jil teichmann, din Elveția.

Simona Halep este cap de serie numărul unu al competiției care are loc pe zgură.

Trebuie menționat că Simona Halep a avut ultimul său meci pe data de 22 februarie, moment în care a devenit și campioană la Dubai. Ea a cucerit al doilea trofeu la Dubai (Premier) după un meci magistral cu Rybakina (3-6, 6-3, 7-6(5)). Pentru câștigarea trofeului de la Dubai, Simona Halep a primit 696.860 de dolari şi 470 de puncte WTA. A fost cel de al doilea titlu pentru Simona Halep la Dubai, după cel din 2015, şi al 20-lea din întreaga carieră.

Simona Halep revine în forță! Prima partidă după 6 luni cu Polona Hercog! Când joacă și unde se poate urmări meciul turneului de la Praga.