Cu doar 48 de ore înainte de debutul Madrid Open, Simona Halep și-a anunțat retragerea din competiție, motivând probleme de sănătate.

Halep a decis să nu ia parte la Madrid Open. Turneul de desfășurat în capitala Spaniei între 22 aprilie și 5 mai i-ar fi adus sportivei 1.000 de puncte.

După ce a revenit în competiții după scandalul de dopaj, Halep ar fi urmat să fie inclusă în tabloul principal al Madrid Open, beneficiind de un wild-card.

În cele din urmă, conform Euronews, Halep a decis să se retragă de la Madrid Open. Fostul lider WTA spune că are probleme de sănătate. Așadar, ea a decis să nu riște.

Cu o săptămână în urmă, Simona Halep și-a anunțat retragerea sa de la Oeiras Ladies Open.

Halep a completat cererea de participare pentru Jocurile Olimpice din 2024, evidențiind că nu își abandonează visul de a concura la Paris, chiar dacă probabilitatea de a primi un wildcard este redusă.

Halep se confruntă cu dificultăți din cauza poziției sale în clasamentul mondial al tenisului feminin. Ea este în afara primelor 1000 de locuri WTA. Astfel, pentru a participa la Jocurile Olimpice, are nevoie de o invitație specială din partea organizatorilor.

Dacă va reuși să se califice, acesta va fi primul său meci la Jocurile Olimpice după o pauză de 12 ani. Ultima participare a Simonei la Olimpiadă a fost în 2012, la Londra.

”Șansele să ajung la Olimpiadă sunt minime, pentru că nu am clasament, dar îmi doresc mult să ajung acolo. Dacă voi reuși să câștig câteva meciuri, o să am o șansă în plus. Nu am plănuit absolut nimic, totul este o opțiune.

O să fac tot ce pot să joc la Olimpiadă. Îmi doresc un trofeu, oricare ar fi, dar visăm acum, să ne trezim la realitate, va fi foarte greu”, Simona Halep, în urmă cu câteva săptămâni.