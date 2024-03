Un bărbat și-a schimbat radical viața după ce a primit un mesaj de la Simona Halep. Totul a ieșit la iveală după ce sportiva și-a anunțat întoarcerea în circuit. O persoană care a trecut prin lupta cu depresia și anxietatea a fost profund marcată de mesajul primit de la Simona Halep (32 de ani), după ce sportiva română a ieșit învingătoare în cazul de dopaj.

Simona Halep a beneficiat de o susținere deosebită în timpul perioadei de suspendare. Tenismena din Constanța nu uită niciodată de fanii săi! „Simo” a făcut un gest deosebit față de un bărbat din SUA.

Tenismena a avut un impact semnificativ în viața lui, oferindu-i sprijinul de care avea nevoie prin intermediul unui mesaj plin de emoție. Acest gest l-a ajutat să facă față mai ușor dificultăților legate de sănătate.

Philip Boosey, administratorul contului de Instagram „WTA Romania”, a dezvăluit că Simona Halep i-a oferit cea mai minunată surpriză. Gestul sportivei l-a impresionat profund pe bărbat.

Simona Halep i-a scris un mesaj foarte pozitiv și încurajator.

I am in actual tears. 😭

I shared this post on the WTA Romania IG, about my recent struggles. And Simona was nice enough to leave this amazingly sweet comment on my post. She is such an amazing person. pic.twitter.com/y3Il3kJEM2

— Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) March 9, 2024