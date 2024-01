Simona Halep, considerată o adevărată războinică a tenisului, se pregătește intens pentru revenirea în competițiile sportive, chiar în contextul dificil al procesului pe care îl are la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Jurnaliștii din America o prezintă ca pe o personalitate puternică, determinată să depășească obstacolele și să revină rapid în circuitul tenisului.

În ciuda perioadei dificile marcate de suspendarea pentru dopaj, Simona Halep continuă să dea dovadă de rezistență și dedicație în antrenamentele sale.

Americanii notează că sportiva postează frecvent videoclipuri pe rețelele de socializare, evidențiind antrenamentele intense de pe teren și din sală.

Înaintea procesului la TAS, Halep se arată încrezătoare într-o decizie favorabilă și se pregătește să participe la câteva meciuri demonstrative în cadrul evenimentului Sports Festival 2024 de la Cluj.

Evenimentul programat pentru 15 iunie la sala Polivalentă din Cluj-Napoca reprezintă o oportunitate pentru Halep de a participa la câteva meciuri demonstrative.

Aceasta va împărți terenul cu alți mari campioni precum Steffi Graf și Andre Agassi.

“A fost o surpriză foarte mare și pentru mine că m-au chemat. Mă bucur tare mult că s-au gândit la mine, mai ales în această perioadă care nu este ușoară deloc. M-am bucurat nespus pentru venirea lui Andre și a lui Steffi, pentru că sunt oameni deosebiți.

Am avut șansa să-i întâlnesc, am avut șansa să mă antrenez cu ei și am avut șansa să am discuții legate de tenis, de emoții, de presiune. Totul a fost la Las Vegas, când eram împreună cu Darren Cahill, și m-a bucurat din suflet să am șansa să împart terenul cu ei aici la noi”, a declarat Simona Halep.