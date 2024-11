Iga Swiatek a primit o suspendare de o lună, conform unei decizii a Agenției Internaționale de Integritate în Tenis (ITIA). Jucătoarea de tenis din Polonia a fost testată pozitiv pentru trimetazidină, o substanță interzisă, cunoscută și sub denumirea de TMZ.

Deși a avut probleme cu testul antidoping efectuat în afacerea competițională din luna august, Iga Swiatek a acceptat decizia ITIA, care a luat în considerare faptul că rezultatul pozitiv a fost cauzat de contaminarea unui supliment de melatonină, pe care ea îl utiliza pentru problemele de somn legate de diferențele de fus orar.

ITIA a stabilit că nu a existat nicio intenție de a încălca regulile și că vinovăția jucătoarei de tenis din Polonia este minimă, fiind vorba mai degrabă de neglijență.

În urma cercetărilor, ITIA a apreciat că nivelul de vinovăție al polonezei se situează la limita inferioară a intervalului de „fără vinovăție semnificativă”, având în vedere că produsul contaminat era un medicament fără prescripție medicală, reglementat în țara sa de origine.

Totuși, Iga Swiatek a fost suspendată provizoriu între 22 septembrie și 4 octombrie, perioadă în care a ratat trei turnee importante de tenis. În prezent, mai are de ispășit doar opt zile din sancțiune. Aceasta va pierde și premiile bănești de la Cincinnati Open.

Într-o postare sinceră pe rețelele sociale, ea a explicat situația complicată prin care a trecut. Ea a mărturisit că a fost „șocată” de rezultatul pozitiv și că inițial nu a înțeles de unde ar fi provenit substanța interzisă. Vedeta le-a explicat admiratorilor ei din lumea largă că „totul s-a clarificat” odată ce s-a descoperit că melatonina pe care o lua pentru somn a fost contaminată în timpul producției.

„Bună tuturor. Vreau să discut despre un subiect dificil, unul despre care nu am fost capabilă să discut în ultimele două luni și jumătate. Într-un final, sper ca acest video să explice tot. Vreau să fiu transparentă cu voi și vreau să înțelegeți ce s-a întâmplat cu mine recent.

Pe 12 septembrie am aflat că testul meu anti-doping, prelevat pe 12 august, adică înainte de turneul de la Cincinnati, a fost pozitiv. A fost o lovitură pentru mine. Am fost șocată și întreaga situație m-a făcut anxioasă. La început nu am putut înțelege cum e posibil și de unde vine.

Testul a arătat o doză mică de trimetazidină, o substanță de care nu am mai auzit anterior. Cred că nici nu știam că există, nu am folosit-o niciodată și cred că nici cei din jurul meu. Așa că am un sentiment de incorectitudine și ultimele săptămâni au fost haotice. Am reacționat instant și am cooperat cu ITIA.

Concentrația, care e extrem de mică, a arătat că un supliment a fost contaminat, sau unele medicamente pe care le-am luat au conținut această substanță. De aceea ne-am concentrat pe a testa toate suplimentele nutriționale și medicamentele pe care le iau. Testele au arătat că melatonina pe care o iau de mult timp, lotul de medicamente pe care îl aveam la mine înainte de turneul de la Cincinnati a fost contaminat în timpul producției. Am fost șocată să aud asta, dar totul s-a clarificat, iar localizarea sursei e cheia în aceste cazuri”, a transmis ea pe Instagram.