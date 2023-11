Decizia salvatoare pentru Simona Halep! O hotărâre luată în cadrul forului de conducere al tenisului feminin ar putea-o ajuta pe româncă în cazul de dopaj, după ce a primit o suspendare de patru ani.

Până în prezent, Consiliul Jucătoarelor din WTA, menit să apere interesele sportivilor, nu a ajutat-o pe constănțeancă.

Totuși, asta s-ar putea schimba odată cu numirea Dariei Saville în Consiliu. Australianca este una dintre puținele tenismene care o susțin pe Simona Halep.

Daria Saville (200 WTA) a anunțat că va face parte din Consiliul Jucătoarelor începând cu sezonul viitor.

Excited to share that I’ve been elected as a 50-100 member on the WTA player council! WhatsApp group suggestions? Right now it’s wta besties but surely we can do better 🤣https://t.co/0GtKuztm1x

— Daria Saville (@Daria_gav) November 28, 2023