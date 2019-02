Simona Halep cu lacrimi în ochi. Momente emoționante pentru jucătoarea de tenis VIDEO

Halep a postat pe contul său de Twitter un filmuleţ cu cele mai frumoase momente din afara terenului de tenis. Clipul a fost produs de organizatorii turneului de la Dubai şi surprinde momente inedite cu sportiva noastră în prim-plan.

Aici apare şi un filmuleţ cu nepoţica Simonei Halep, Tania.

Organizatorii de la Dubai au realizat clipul inedit cu Simona în care de departe cele mai speciale momente pentru sportivă sunt meciul de Fed Cup câştigat în Cehia şi o filmare cu nepoata ei.

"Cumnata mea mi-a trimis un filmuleţ cu nepoţica mea, Tania. Mi-a spus că mă iubeşte foarte mult şi mi-au dat lacrimile, pentru că şi eu o iubesc.", a afirmat Simona Halep.

Fun with friends and @FedCup - here’s a look at what I’ve been up to in the first "On Tour With" of 2019 presented by @DubaiDutyFree @WTA ???????? pic.twitter.com/f7oXXSOBdR

— Simona Halep (@Simona_Halep) February 26, 2019

Următorul turneu la care va participa Simona Halep va fi cel de la Indian Wells, transmis în direct de Digi Sport în perioada 4-11 martie.