Renumitul jurnalist Ben Rothenberg a analizat situația Simonei Halep. El a evidențiat faptul că jucătoarea de tenis a întrerupt colaborarea cu Patrick Mouratoglou. Acesta menționează că decizia deschide noi opțiuni pentru Halep în procesul său.

Simona Halep a anunțat că a rupt legătura cu Patrick Mouratoglou și academia sa, iar Ben Rothenberg argumentează că această mutare ar putea spori șansele Simonei Halep de a evita suspendarea.

Howard Jacobs și Bogdan Stoica sunt cei doi avocați ai Simonei Halep. Aceștia sunt în proces de pregătire a unei noi strategii de apărare. Decizia a venit în urma eșecului strategiei anterioare a sportivei din Constanța la tribunalul Sport Resolutions, unde aceasta a primit o suspendare de patru ani.

Se anticipează că la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, situația se va schimba dramatic. Simona Halep ar putea să își îndrepte acuzațiile către Patrick Mouratoglou.

Ben Rothenberg a susținut, pe contul său de Twitter, că va fi interesant de văzut cum se va schimba apărarea ei la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Acesta a notat că fără a renunța la echipa sa, Halep a avut rezultate negative la ITIA în privința ambelor acuzații. Jurnalistul a menționat că va fi în continuare o luptă extrem de dificilă pentru campioană să anuleze suspendarea.

Cu toate acestea, el a admis că echipa de avocați are mai multe opțiuni. Asta în condițiile în care acum Halep nu mai pare să fie legată de Mouratoglou, academia și personalul pe care i-a avut la dispoziție.

Now that Halep has split with Mouratoglou and his academy, as she says here, it will be interesting to see how different her defenses at CAS will be.

Without putting any daylight between herself and her support team, Halep failed badly at ITIA on both counts against her…

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) December 15, 2023