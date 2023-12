Simona Halep nu are nicio vină! Chris Evert, fosta mare campioană de tenis, a intervenit cu un mesaj categoric în favoarea jucătoarei noastre. Declarația vine contextul cazului de dopaj cu roxadustat în care Simona este implicată. Evert a argumentat că singurul vinovat este Patrick Mouratoglou.

Această reacție a fost generată de dezvăluirile recente legate de presupusul caz de dopaj în care este implicată Simona Halep. Chris Evert, care a exprimat în trecut admirația pentru jucătoarea română, a dorit să își exprime punctul de vedere.

Chris Evert, a spus ferm că Simona Halep este nevinovată în contextul cazului de dopaj. Ea a subliniat că apelul Simonei este programat pentru luna februarie și are convingerea că sportiva este nevinovată.

Fosta campioană a menționat că, deși Simona a fost găsită cu roxadustat în organism, Halep și-a încredințat întreaga sa viață sportivă antrenorului și echipei sale. Aceștia sunt cei care au gestionat toate aspectele carierei ei, inclusiv nutriția și managementul.

Simona Halep appeal set for February. I, for one, believe she’s innocent. Yes, she had roxadustat in her system, but she handed her whole life over to her coach and his team, who controlled her career, nutrition, management. I think she’s innocent. Period..🙏❤️

— Chris Evert (@ChrissieEvert) December 15, 2023