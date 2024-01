CF Tennis Academy din Dubai, unde Simona Halep se antrenează în această perioadă, a publicat imagini spectaculoase cu tenismena noastră.

Chiar dacă este într-un moment dificil al carierei, din cauza suspendării, românca demonstrează că are puterea de a rămâne pozitivă.

Halep a ales să se antreneze la Dubai după ce a pierdut privilegiile de a se pregăti în România. Ea nu mai poate beneficia de facilitățile oferite de Centrul Național de Tenis sau Complexul Olimpic de la Izvorani.

În timpul perioadei petrecute la CF Tennis Academy din Dubai, tenismena a reușit să își încarce bateriile cu energie pozitivă, așa cum se poate observa în imaginile recente publicate pe contul de Instagram al academiei.

Reprezentanții academiei, unde au antrenat și alte vedete din WTA, i-au pus la dispoziție Simonei Halep toate facilitățile necesare. Mai mult decât atât, atmosfera creată de aceștia a adus bucurie în antrenamentele româncei.

Halep a râs cu poftă după un antrenament. Se pare că chiar cel care i-a fost „sparring-partner” a reușit s-o înveselească pe sportiva din România.

Faptul este remarcabil, având în vedere că Simona Halep a trecut prin crize de anxietate în urma izbucnirii scandalului de dopaj. Faptul că se vede zâmbind cu o lună înaintea audierilor de la TAS sugerează o puternică dorință de a reveni.

Și de a rămâne concentrată și pozitivă în ciuda provocărilor dificile pe care le-a întâmpinat.

„Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut crize de anxietate. Sunt o jucătoare foarte emotivă. Înainte de meciuri, stresul îmi provoca dureri abdominale foarte severe. De când am primit această suspendare, parcă trăiesc în fiecare zi cu această durere și anxietate. Deși astăzi lucrurile stau puțin mai bine. Știu că nu am făcut nimic rău.

Suntem încă în legătură (n.r. cu psihologul), iar el mă ajută să rămân calmă și să-mi gestionez anxietățile. În general, a vorbi cu cineva este întotdeauna un lucru bun. Îți permite să te avânți, să te ușurezi puțin, să înveți să accepți, chiar dacă, în cazul meu, este greu, pentru că sunt victima unei nedreptăți.

Pe de altă parte, știu că nu am greșit cu nimic și că nu am ce să-mi reproșez. Văzând lucrurile în acest fel mă ajută să combat insomnia”, a spus Simona Halep în cadrul unui interviu acordat pentru Paris Match.