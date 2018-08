Simona Halep, acuzații grave la adresa WTA! Ce s-a întâmplat în meciul din sferturile Rogers Cup, împotriva lui Caroline Garcia

Cu toate acesta, românca a reuşit să o învingă pe franţuzoaica, nr. 6 mondial, Caroline Garcia cu 7-5, 6-1 şi merge mai departe în semifinale, unde o va întâlni pe australianca Ashleigh Barty (16 WTA).

"Nu m-am simtit deloc bine cand m-am trezit de dimineata. Daca va uitati pest program, cred ca sunt tenismena cu cel mai prost program in aceasta saptamana. Si asta se intampla la fiecare turneu", a tunat Simona la conferinta de presa de dupa meciul cu Caroline Garcia.

"Am vazut ca maine (sambata - n.red.) voi juca la ora 13 (ora 20 in Romania - n.red.) . Asa ca am impresia ca oamenii de la WTA sunt putin cam suparati pe mine si incearca sa ma traga in jos! Cel putin cand vine vorba de programari. Si sunt foarte suparata din cauza asta. Nu ma plang in general de programari, dar mi-a ajuns", a adaugat tenismena noastra.

De asemenea, Simona a notat si ca adversara ei din semifinale va avea parte de 6 ore in plus de odihna.

La Rogers Cup 2018, Simona a fost nevoita sa joace doua partide in decurs de doar cateva ore, iar semifinala de sambata va avea loc la pranz, dupa ce vineri a jucat seara in sferturi!