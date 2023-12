Simona Halep a încetat colaborarea cu Academia Patrick Mouratoglou. Marea campioană din România nu mai lucrează cu antrenorul francez de ceva vreme.

Marea campioană a explicat că decizia a fost luată deoarece încrederea ei este „zdruncinată”. Mai mult, sportiva a subliniat că nu știe dacă va mai putea avea încredere din nou.

De asemenea, aceasta i-a reproșat public lui Patrick Mouratoglou că nu a ieșit mai devreme în public să-și asume faptul că este vinovat pentru situația ei.

Amintim că jucătoarea de tenis a aflat marți când vor avea loc audierile. Este vorba despre intervalul 7-9 februarie 2024. În urma anunțului, aceasta a publicat un mesaj pe contul de contul de socializare.

S-a declarat încântată că a aflat datele la care-și va putea susține nevinovăția în cazul de dopaj cu roxadustat.

Aceasta transmis și că păstrarea suspendării de 4 ani ar însemna finalul carierei. Într-un interviu oferit pentru sursa menționată, Halep a amintit de faptul că a trecut deja mai mult de un an, iar fiecare zi a fost dureroasă.

Sportiva a explicat că „patru ani înseamnă mult”. În acest context, spune ea, ia în calcul retragerea din tenis dacă suspendarea nu va fi ridicată.

„A trecut deja mai mult de un an, fiecare zi a fost dureroasă, plină de emoții. A fost un șoc când am primit scrisoarea că proba mea de urină a fost pozitivă. Știu că nu am făcut nimic greșit, știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil, va fi finalul carierei mele”, a declarat Simona Halep.