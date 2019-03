Simona Halep a dat lovitura! În ce va investi o sumă colosală de bani. Planurile sportivei sunt uriașe

Halep va cheltui 500.000 de euro în reamenajarea construcţiei, care, la finalul lucrărilor, va avea un etaj în plus, informează bizbrasov.ro. Acum, hotelul Simonei are 24 de camere, un apartament, o saună, restaurant şi bar. Lucrările vor începe la 1 aprilie.

Pe site-urile cu profil turistic, Drachenhaus este foarte apreciat de cei care şi-au petrecut vacanţa acolo. E cotat cu note mai mari de 9, iar mediul de afaceri i-a acordat nota 9,4.

Iniţiativele Simonei au ajuns în atenţia tennisworldusa.org, care vorbeşte despre flerul avut în imobiliare. Simona a plătit două milioane de euro pentru hotelul din Poiana Braşov şi construieşte un altul la Mamaia.

Concluzia? Nici nu putea cum să fie altfel, pentru că Halep "a învăţat cum să îşi dezvolte afacerile cu ajutorul milionarului Ion Ţiriac, un apropiat al său care deţine, printre altele, şi turneul de la Madrid".

Halep nu se află la prima experienţă în domeniul imobiliar. Primul bloc construit are 22 de apartamente, cu 3 pe fiecare nivel, în timp ce la parter are două, iar la ultimul etaj, un penthouse. Suprafaţa medie a apartamentelor este de 70 de metri pătraţi, iar preţul unuia are o medie de 70.000 de euro, fără finisaje făcute, scrie Digisport.ro.