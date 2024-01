Simona Halep își va face o revenire spectaculoasă pe terenul de tenis în vara acestui an! Jucătoarea de tenis a confirmat deja participarea sa la unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului 2024: Sports Festival.

Va lua parte la un meci demonstrativ, alături de Andre Agassi și Steffi Graf, programat pe 15 iunie 2024 la Cluj-Napoca. În cadrul probei de dublu, Andre Agassi si Steffi Graf vor juca împotriva Simonei Halep și lui Andrei Pavel. Biletele pentru acest eveniment sunt deja scoase la vânzare, cu prețuri care încep de la 120 de lei, dar care pot ajunge până la 700 de lei (loja VIP).

Această nu este prima întâlnire a Simonei Halep cu cei doi mari campioni ai „sportului alb”. Ea a avut șansa să se antreneze cu ei în 2016, printr-o întâlnire intermediată de antrenorul de tenis Darren Cahill. Steffi Graf și Andre Agassi i-au oferit un sfat extrem de valoros, care a contribuit semnificativ la eliberarea de presiune și menținerea sa în elita tenisului feminin timp îndelungat.

„Întâlnirea cu ei m-a ajutat mult, mai ales mental, pentru că eu mereu am fost o persoană emotivă la meciuri și mai ales atunci când aveam de apărat puncte. Chiar m-au luat pe teren amândoi și mi-au spus că atunci când am de apărat puncte este un lucru extraordinar. Am întrebat de ce, că totuși simt presiunea. Și zice: ‘Păi dacă ai jucat o dată bine și ai fost în stare să câștigi turneul respectiv, înseamnă că poți să o faci și a doua oară. Așa să te gândești mereu!’.

Și chiar m-am gândit la lucrul ăsta și a fost mult mai ușor să privesc partea pozitivă atunci când aveam de apărat puncte. De aceea ani la rând am putut sta în top, pentru că presiunea mea de a-mi apăra punctele nici nu a mai fost sau s-a transformat într-o presiune pozitivă. Mie tot timpul mi-a plăcut presiunea și dacă am știut să iau partea pozitivă din ea m-a ajutat să joc bine”, a spus ea în cadrul unui interviu acordat pentru Sports Festival România.