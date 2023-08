În aceste zile, se împlinește un an de la ultimul meci disputat de Simona Halep în circuitul WTA. Pe 29 august 2022, dubla campioană de Grand Slam era eliminată în primul tur de la US Open 2022. Ulterior, a fost depistată pozitiv la roxadustat și suspendată provizoriu.

După aproape două luni de la audierea avută în fața tribunalului independent Sports Resolutions, încă fără verdict, Halep a ales să ofere detalii din interiorul procesului.

Încrezătoare că verdictul e aproape și, mai mult de atât, că va fi unul pozitiv și va reveni în turneele oficiale, constănțeanca a primi o veste grea.

„M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a spus Simona Halep, potrivit Eurosport.