Capital a stat de vorbă cu CEO-ul Zentiva în legătură cu proiectele de viitor pe care le are în cadrul companiei, dar și despre provocările aduse de pandemie.

Capital: Care sunt cele mai importante proiecte realizate în anul 2021?

Simona Cocoș: „Ce proiecte aveți pentru acest an? Anul 2021 a fost pentru noi anul de integrare dupa ce in 2020, in plina pandemie, in urma achizitiilor realizate de Grupul Zentiva, in Romania ni s-au alaturat fabrica Labormed si divizia comerciala a fostei companii Alvogen Romania. In 2021 a fost un an cu multe proiecte din care am sa mentionez 4: proiectul de cultura organizationala Formula One, proiectul de reorganizare echipelor de vanzari, Proiectul de reorganizare din divizia industriala si auditul Top Employer Institute in urma caruia am primit certificarea Top Employer 2022.

Formula One este probabil cel mai mare proiect de cultura organizationala inceput in plina pandemie (in 2020) si care s-a derulat pe tot parcursul anului 2021. El a inceput ca nevoia de a alinia 2 culturi organizationale diferite la aceeasi misiune, valori. Un proiect foarte important pentru a integra cu succes noile echipele alaturate.

Datorita noilor produse intrate in portofoliul nostru si a noilor membrii ai echipei de vanzari, am luat decizia de a reorganiza echipa de sales pe zone si arii terapeutice pentru a eficientiza activitatea si a ne atinge obiectivele ambitioase.

In divizia industriala colegii mei au lansat implementarea proiectului Value Stream Production, prin intermediul caruia am creat echipe specializate pe forme galenice. Acest mod de organizare are obiectivul de a contribui la crearea unor echipe autonome, mai unite, care vor avea obiective specifice si contextul prin care sa le realizeze, asemeni unor fabrici la scara mai mica. Un alt beneficiu al acestei noi structuri organizatorice este faptul ca faciliteaza dezvoltarea unei culturi care se bazeaza pe imbunatatire continua, pe rapiditate in comunicare si luare a deciziilor.

Certificarea Top Employer 2022 a venit in urma unui amplu audit realizat in 2021 si confirma eforturile companiei de a dezvolta și implementa procese de resurse umane oferind echipei locale cele mai bune oportunitati de lucru și de dezvoltare.”

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Simona Cocoș: „In 2016, mi-a fost oferita o pozitie internationala de Operations Head in Zona Europa Centrala si de Sud Est pentru compania in care lucram in acel moment. Nu a fost ce imi doream in momentul acela, dar am acceptat provocarea. A fost o experienta din care am invatat foarte mult – cum sa gestionez echipe internationale, cum sa lucrez la distanta cu colegi din alte tari.

In 2020, in timpul pandemiei Covid, a trebuit sa facem fata unei cereri foarte mari din piata pentru produse folosite in tratamentul Covid 19. A fost o mobilizare foarte buna a colegilor din Divizia Industriala, care au lucrat 24 h/24 si 7 zile /7 pentru a face fata acestor solicitari; a fost o munca de echipa pentru re-organizarea productiei, in asa fel incat sa acoperim cererea crescuta din piata si, in acelasi timp, sa fabricam in continuare medicamentele atat de necesare pacientilor cronici.”

Capital: Care este rețeta succesului pentru instituția din care faceți parte?

Simona Cocoș: „In primul rand compania este centrata pe oameni, ei sunt inima companiei. Avem 1300 de colegi ( la acest moment lucreaza 4 generatii in grupul nostru de companii in Romania ) pe care ii apreciem. Pentru ei am creat un mediu de lucru sigur, atragator, in care sa poata creste, sa se dezvolte si sa se simta impliniti. Ne dezvoltam activitatea pe 3 piloni: 1. Learning (invatare) – am creat un mediu de invatare permanenta, punem la dispozitia angajatilor cursuri, pastile de invatare, avem colegi care ei insasi prezinta si ne ajuta sa ne dezvoltam abilitati. 2 Caring – ne pasa. Ne pasa de oamenii nostri, suntem o echipa dar ne pasa si de societate, de partenerii nostri, de cei care au nevoie, de planeta pe care traim. Ne pasa si ne implicam in tot felul de proiecte de CSR atat la nivel de companie cat si prin implicarea directa a angajatilor nostri. 3. Wining – suntem lideri de piata, ne dorim sa atingem performanta in tot ceea ce facem. Toate acestea pentru a ne indeplini aspiratia de creste accesibilitatea cator mai multi pacienti la tartamente moderne, de inalta calitate, la preturi accesibile.”

Capital: Cum arată programul dvs. zilnic?

Simona Cocoș: „Ma trezesc la 5:20 in fiecare dimineata, fac un pic de sport, citesc 30-45 minute si merg la birou. Seara mi-o petrec cu familia, iar in week-end-uri ne intalnim cu prietenii pe care ii avem de-o viata.”

Capital:Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în utlima perioadă?

Simona Cocoș: „Profesional- am o echipa excelenta de care sunt mandra, pe care ma bazez, am creat un mediu colaborativ in companie. Am reusit sa ne protejam echipa pe parcursul pandemiei pentru a nu intrerupe productia de medicamente atat de necesare. Din martie 2021 sunt Presedinte al APMGR ( Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice) si impreuna cu ei lucram impreuna cu autoritatile pentru a ajuta sistemul de sanatate sa devina sustenabil. Insa toate acestea nu ar fi fost posibile fara echipa mea.”

Capital: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Simona Cocoș: „Imi place sa citesc, atat beletristica cat si literatura de dezvoltare personala, imi plac filmele, calatoriile si imi place foarte mult sa inot.”

Capital: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Simona Cocoș: „Eu am fost o norocoasa, am avut mentori care m-au ajutat si o familie care ma sustine. Insa nimic nu este posíbil fara munca, perseverenta, fara a fi curios, a iti da voie sa gresesti ca apoi sa fii mai bun. De asemenea, faptul ca vad in orice situatie dificila o oportunitate, ma ajuta.”

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Simona Cocoș: „O persoana care isi doreste sa fie mai buna in fiecare zi, careia ii place sa duca lucrurile la bun sfarsit si care vede in orice situatie dificila o oportunitate.”

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Simona Cocoș:“Daruirea si disciplina inving oricand genialitatea si inzestrarile”. Robin Sharma