Pe 25 aprilie, jurnaliștii de la Radio Liberty au difuzat un raport despre o conversație între miliardarul rus Roman Troțenko și un alt om de afaceri, Nikolay Matushevsky. În interceptare, cei doi se plâng, printre altele, de „mizeria” pe care a făcut-o Kremlinul.

În conversația, care a avut loc la începutul lunii ianuarie, cei doi bărbați, care, se adresează unul altuia ca Kolya și, respectiv, Roma, discută despre vacanța în Bali, iar Kolya vorbește în detaliu despre un nou proiect de afaceri cu sediul în Bali la care lucrează.

Radio Liberty i-a contactat pe cei doi pentru comentarii. Troțenko a confirmat că îl cunoaște pe Matushevsky, dar că nu a mai vorbit cu acesta de mai bine de 18 luni. Matushevsky a cerut linkul către înregistrare și, după ce a ascultat-o, s-a limitat să spună că „această conversație nu a avut loc”. El a adăugat: „Cred că este un fals sau o glumă prostească a cuiva care folosește AI [inteligența artificială]”, transmite Kyiv Post.

Confirmarea autenticității înregistrării este imposibilă, fără o examinare audio completă, dar o serie de factori indică faptul că este vorba de o înregistrare autentică:

– Matushevsky a susținut că se afla în Bali, iar Instagram-ul său arată că se afla acolo la momentul respectiv;

– numărul de la care se presupune că a sunat Roman Troțenko a fost verificat și s-a constatat că este autentic;

– detaliile personale împărtășite în conversație sunt în concordanță cu informațiile publice disponibile referitoare la cei doi bărbați, la afacerile și la familiile lor.

– în timpul conversației, Troțenko se numește Roman Viktorovici și menționează că va împlini 62 de ani peste zece ani – acest lucru este adevărat.

În conversația interceptată, cei doi oameni de afaceri din Rusia critică situația politică din țară. Din convorbire reise că oamenii din jurul lui Vladimir Putin sunt nemulțumiți de haosul creat de Kremlin.

Troțenko: N-ar trebui să mai amintești ce s-a întâmplat în Rusia, n-o să se mai întâmple, ar trebui să găsești în locuri noi ceva care să te facă fericit. E un loc incredibil de frumos (cei doi vorbesc despre Indonezia, n.r.) și se va dezvolta. În zece ani, totul va crește înzecit. În Rusia, totul se va prăbuși de două ori mai mult. Fiindcă Rusia a ajuns pe mâna unei adunături de nemernici.

Matușevski: Da, da. Ei susțin niște aranjamente ciudate din secolul al XIX-lea. N-are cum să se termine bine. O să se ducă totul la dracu’. Oamenii se vor omorî între ei pe străzi. Or să se înjunghie unul pe altul pe stăzile Moscovei. Acum e doar o chestiune de când o să se întâmple. Poate fi peste cinci sau șapte ani, dar e un drum cu o singură direcție.

Troțenko: Țara ne-a fost furată. Trebuie să facem ceva bun în alte țări.

Matușevski: Am văzut o selecție de discursuri de Anul Nou ale mai multor președinți, inclusiv ultimul în care imbecilul (Putin) nu stă în fața bradului de Crăciun, cum ar fi normal, ci cu armata. După vreo zece minute, el zice de fapt că „A fost un an prost, dar o să-i învingem pe toți”. Și ne tot toarnă asta în urechi de 20 de ani. Te uiți și te întrebi – omul ăsta poate să conducă țara? Cine spune același lucru în fiecare an? „A fost un an greu și trebuie să îndurăm.” După 2014, e numai „o să învingem” și „toți dușmanii” – asta-i lumea lui.

Troțenko: Cum poate să trăiască și să se dezvolte o țară când singura ideologie e să faci bani? Unde principalul obiectiv e să ții un grup de inși la putere. Și nu-i niciun concept în spate. Vor muri la un moment dat și nu vor lăsa nimic în urmă. Va fi un deșert pârjolit. Oamenii nu vor putea să-și retragă banii, nu vor putea trăi, iar copiii lor vor fi chemați la război.

Matușevski: Se pare că 2023 e ultimul an în care poți pleca. Ia-ți altă cetățenie, angajează cei mai buni avocați, iar asta va fi cea mai bună investiție a ta.

