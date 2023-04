Liderul turc, care se află la putere de 20 de ani, a fost nevoit să-şi întrerupă marţi seara un interviu televizat, în direct, din cauza unei „gripe intestinale”. Acesta a renunțat și la angajamentele publice din ziua de miercuri.

Totuși, Recep Tayyip Erdogan a transmis că-şi reia joi programul, „cu voia lui Allah”, pentru a inaugura prima centrală nucleară din Turcia, conform informațiilor preluate de afp.com

„Mă voi odihni acasă azi, la sfatul medicilor. Din nefericire, nu ne vom putea întâlni cu fraţii noştri din Kirikkale, Yozgat şi Sivas azi. Le cer scuze tuturor”, a anunţat Recep Tayyip Erdogan într-un mesaj postat pe Twitter, enumerând localităţile din Anatolia centrală în care urma să susţină discursuri.

De asemenea, acesta a susţinut trei discursuri de campanie marţi, cu mai puţin de 20 de zile înaintea alegerilor prezidenţiale şi legislative, pe care sondajele le anunţă foarte disputate.

Amintim că Recep Tayyip Erdogan a revenit pe post marți seară, în urma unei întreruperi de 15 minute a emisiunii în direct. Acesta era palid, cu ochii roşii şi şi-a cerut scuze pentru că este bolnav.

„Ieri şi azi a fost multă treabă. Din cauza asta, am făcut o gripă intestinală. La un moment dat m-am întrebat dacă nu e o idee proastă să anulăm emisiunea. Dar am promis. Vă cer scuze vouă şi telespectatorilor voştri”, a spus Erdogan la momentul respectiv.

Totodată, principalul său rival, Kemal Kiliçdaroglu, în vârstă de 74 de ani, candidatul Alianţei Naţionale, din care fac parte şase partide din opoziţie, i-a urat „însănătoşire grabnică”.

La rândul lor, mai mulţi lideri din Alianţă i-au făcut urări de însănătoşire preşedintelui turc.

„Îi doresc domnului @RTErdogan să se facă bine repede şi îi urez însănătoşire grabnică”, a scris într-un mesaj pe Twitter preşedintele Partidului Bun, Meral Aksener, a doua cea mai importantă formaţiune din coaliţia opoziţiei.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan stopped a live TV interview over a health incident.

Erdogan returned shortly after to apologize and say he had developed a stomach bug while campaigning for next month’s elections ⤵️ pic.twitter.com/0VtNfdzaiX

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 26, 2023