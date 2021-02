Serena Williamsa a izbucnit în lacrimi la finalul conferinței de presă. S-a întâmplat după ce a pierdut în semifinalele Australian Open, în faţa japonezei Naomi Osaka .

„Nu aş putea spune că am fost nervoasă. Diferenţa a fost făcută de erori, azi, multe erori din partea mea, am avut oportunitatea de a conduce cu 5-0, dar cu atâtea erori… Am simţit tot turneul că lovesc bine mingea, chiar şi azi în primele două ghemuri am jucat bine, am avut atâtea oportunităţi, nu ştiu… Au fost multe greşeli, greşeli uşoare. (n.r. – ce a simţit când a fost ovaţionată la părăsirea terenului). Publicul australian este atât de uimitor, a fost frumos să-l reîntâlnesc. (n.r. – despre faptul că gestul ei de a-şi pune mâna la inimă în faţa spectatorilor ar putea fi interpretat ca un <adio>) Dacă ar fi să-mi iau vreodată <adio>, nu aş spune nimănui”, a declarat Williams.

Imediat, antrenorul ei, Patrick Mouratoglou a reacționat. El a postat pe reţelele sociale un mesaj de mobilizare. Acesta a subliniat că va rămâne lângă Serena până când aceasta îşi va atinge obiectivele.

Antrenorul francez a răspuns astfel întrebării legate de o posibilă retragere a Serenei Williams.

“Un campion nu este definit de victoriile sale, ci de cum îşi revine după înfrângeri. Ştiu că vei încerca din nou şi din nou, Serena, iar eu voi sta lângă tine până în momentul în care vei fi mândră de ceea ce ai realizat. Felicitări, Naomi, şi mult succes în finală!”, a scris Patrick Mouratoglou.

Serena Williams, scandal cu Ion Țiriac

Trebuie spus că Ion Țiriac s-a aflat în centrul unui scandal uriaș. MIliardarul a i-a sugerat Serenei să iasă din tenis, dacă are decenţă. Totul a pornit de la o declaraţie oferită de Ion Ţiriac. Acesta a spus că Serena Williams ar trebui să se retragă din cauza vârstei şi pentru că ar avea multe kilograme în plus.

Soțului Serenei Williams, a reacționat imediat pe Twitter după ce partanera sa de viață a învins-o pe Simona Halep. „A trebuit să-l caut pe Google. Şi am aflat că până şi fiica mea de trei ani are mai multe victorii în turneele de Grand Slam comparativ cu acesta“, a scris soţul Serenei, referindu-se la Țiriac.

Simona Halep, numărul 2 în clasamentul WTA, a fost eliminată din turneul Australian Open de către Serena Williams, numărul 11 în clasamentul WTA. În urma înfrângerii, Halep i-a transmis un mesaj emoționant adversarei sale. “Câștig sau pierd, e întotdeauna o experiență nemaipomenită să joc contra Serenei Williams. Îi mulțumesc lui Craig Tiley și forului australian de tenis pentru munca depusă. Ați reușit să treceți peste multe provocări și nu ați încetat să luptați în interesul nostru. Abia aștept să mă întorc anul viitor!”, a scris Simona Halep pe pagina sa de Twitter.