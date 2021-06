„FACIAS constată cu îngrijorare inerția autorităților romane responsabile în suplimentarea listei cu medicamente compensate pentru alte afecțiuni decât cele autorizate, pentru care există prescripția medicilor curanți și care si-au dovedit eficiența, încălcându-se astfel și Directiva 89/105/CEE/1988 care nu a fost transpusă în dreptul intern în termenul prevăzut de art. 6, precum și jurisprudența CJUE pronunțată in interpretarea art. 6 din directivă, potrivit căreia termenul limită de 90/180 zile prevăzut de art. 6 alin.1 al Directivei 89/105/CEE /1988 este „ un termen obligatoriu pe care autoritățile naționale nu au dreptul de a-l depăși” (Cauza C-245/03 Merck, Sharp & Dohme vs Belgia și Cauza C-296 /03, Glacxosmithkline vs Belgia)”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.

În acest context, FACIAS solicită ministrului Sănătății să emită de urgentă Ordinul privind constituirea Comisiei pentru aprobarea decontării medicamentelor pentru indicațiile terapeutice neincluse în rezumatul caracteristicilor produsului, publicat în transparență decizională pe site-ul www.ms.ro la data de 04.09.2018.