Din ce în ce mai mulți copii și bătrâni prezintă probleme respiratorii, iar cei cu probleme alergice experimentează des crize de astm. Este avertismentul venit din partea mai multor medici, contactați de Capital. Simptomele pe care le prezintă tot mai mulți bucureșteni sunt diverse, iar mulți dintre aceștia nu înțeleg ce li se întâmplă. Senzația de sufocare, oscilații de tensiune arterială, bătăi neregulate ale inimii, dureri de cap, senzație de apăsare în piept, senzația de amețeală, tulburări de gândire, toate acestea pot fi rezultatul unor afecțiuni alergice provocate de poluarea pe care suntem obligați să o tolerăm pentru că politicienii nu fac nimic în acest sens.

Mulți dintre cei cu sensibilități alergice sunt obligați acum să ia zilnic medicamente antihistaminice pentru a putea respira și a-și desfășura activitatea.

Alertă de la Bruxelles! România ignoră

Încă din anul 2018 Curtea Europeană de Justiție a trimis Ministerului Mediului un document prin care înștiințează autoritățile române că a început procesul intentat de Comisia Europeană pentru că statul român nu rezolvă problema poluării din București. Eșecul protejării propriilor cetățeni poate costa România între 100.000 şi 400.000 de euro pe zi. Amenda poate fi plătită ușor de Primăria Capitalei și de stat, pentru că este practic achitată din banii cetățenilor otrăviți, motiv pentru care nimeni nu face nimic să remedieze situația.

Astăzi, pentru bucureșteni, nu țigările reprezintă principala sursă de îmbolnăvire când vine vorba de afecțiuni pulmonare, ci poluarea care a atins în ultima perioadă cote șocante.

Costel Alexe, noul ministru al Mediului, a tras și el un semnal de alarmă și a arătat spre Gabriela Firea, care în mandatul său nu a reușit să remedize nici măcar 1% din această problemă. Dimpotrivă, lucrurile s-au agravat.

Problema, însă a fost ridicată mai întâi de consilierul USR, Octavian Berceanu, care a prezentat mai multe măsurători în care arată că practic Bucureștiul este astăzi la fel de poluat ca Sydney-ul cel devastat de incendii.

În stilul caracteristic, Gabriela Firea spune că nu este ea vinovată de situație și că evident sunt alții responsabili de dezastru. Mandatul ei se apropie de final, dar cu exceptia excursiilor gratuite către pensionari și a altor acțiuni populiste, pentru bunăstarea reală a cetățenilor nu prea s-a văzut ce a făcut.

Reacția clasică a Gabrielei Firea

„Aceste rețele (independente de măsurare a aerului, n.r.) nu sunt autorizate/omologate de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. Datele oficiale de calitate a aerului, raportate anual de România către Comisia Europeană, sunt datele obținute prin Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA), constituită din stații fixe amplasate în aglomerările și zonele de evaluare a calității aerului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011. Precizăm că RNMCA se află în administrarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, iar datele obținute sunt în prealabil validate de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului (CECA), structură aflată în cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Capitalei.

Primăria Capitalei nu gestionează staţiile de măsurare a calităţii aerului, subliniază municipalitatea. Indicii de calitate la care se face referire reprezintă valori momentane înregistrate de către stațiile fixe de monitorizare, prin alte metode de măsurare decât metoda gravimetrică, fiind nevalidate.

„Încă din primul an de mandat am tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte poluarea în Capitală, iar faptul că nu s-a făcut nimic în ultimii zece ani în acest sens a dus la agravarea acestei probleme. Începând din 2016, însă, am luat măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, dar nu poţi recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani! (…) Actualul ministru al mediului – care a descoperit acum, politic, poluarea din Bucureşti – ar trebui să-i tragă la răspundere pe consilierii PNL care au blocat nejustificat proiectele anti-poluare doar pentru că erau propuse de Gabriela Firea, dar şi pe fostul primar general interimar PNL, care, în timpul mandatului său, nu a luat nicio măsură concretă pentru protecţia mediului”, a precizat Gabriela Firea.

Primăria Capitalei mai spune în comunicatul de presă că a luat, în ultimii trei ani, o serie de măsuri cu rezultate concrete pentru combaterea poluării din Bucureşti: Vinieta Oxigen, 830 de noi mijloace de transport în comun ori managementul traficului.

